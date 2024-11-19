Efsanevi Müzik Grubu Bee Gees’in İki Üyesi Dört Gün Arayla Hayatını Kaybetti!

Toplamda 220 milyon albüm ve single satan, müzik tarihinin gelmiş geçmiş en başarılı gruplarından kabul edilen Bee Gees, bu hafta acı olaylarla gündeme geldi.

"Stayin Alive" başta olmak üzere birçok şarkısıyla bugün hala müzik platformlarında büyük bir dinleyici kitlesi olan ABD'li grubun iki bateristi Dennis Bryon ve Colin Petersen, dört gün arayla yaşama veda etti.

'YÜKSEKTEN DÜŞEREK' YAŞAMINI YİTİRDİ

Dennis Bryon’un 14 Kasım’da 76 yaşında hayatını kaybettiği açıklanırken, ölüm nedeni belirtilmedi. 18 Kasım’da ise grubun ilk profesyonel bateristi Colin Petersen, 78 yaşında yüksekten düşerek hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA