Ünlülerin Baş Belası Onu da Buldu: Demet Evgar'dan Hayranlarına Kötü Haber

Bahar dizisinde gösterdiği performansla izleyicileri ekran başına kilitleyen ünlü oyuncu Demet Evgar hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Ünlü oyuncunun tükenmişlik sendromuna yakalandığı ve dizi çekimleri sırasında sık sık ağlama krizleri yaşadığı öne sürüldü.

Show TV’de yayınlanan ‘Bahar’ isimli dizinin başrolü Demet Evgar’ın dizi çekimleri sırasında "İşler çok yoğun ve çocuğuma vakit ayıramıyorum" diyerek gözyaşı döktüğü iddia edildi. Söz konusu iddiaların Evgar’ın yakın çevresi tarafından doğrulandığı kaydedildi.

Evgar’ın geçen günlerde de yaşadığı bir bunalım nedeniyle dizi setinin iptal edildiği iddiası ortaya atılmıştı. ‘Tükenmişlik sendromu’ iddialarına Evgar’dan henüz bir yanıt gelmedi.