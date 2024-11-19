Denizli'de Bir Müthiş Keşif Daha! Başı ve Gövdesi Altı Yıl Sonra Buluştu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Denizli'deki Tripolis Antik Kenti'nde yapılan kazılarda, milattan sonra 4. yüzyıla tarihlenen bir kamu yöneticisine ait heykelin baş kısmının bulunduğunu duyurdu. Heykelin gövdesi 2018 yılında ortaya çıkarılmıştı.

Denizli'de Bir Müthiş Keşif Daha! Başı ve Gövdesi Altı Yıl Sonra Buluştu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Denizli'deki Tripolis Antik Kenti'nde yapılan kazılarda, milattan sonra 4'üncü yüzyıla tarihlenen ve gövde kısmı 2018'de bulunan heykelin baş kısmının da ortaya çıkarıldığını duyurdu.

Denizli'de Bir Müthiş Keşif Daha! Başı ve Gövdesi Altı Yıl Sonra Buluştu - Resim : 1

BAKAN ERSOY'DAN AÇIKLAMA

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geleceğe Miras Projemizin 1'inci yıl dönümünde Denizli'de yeni bir eser gün ışığına kavuştu. Tripolis Antik Kenti'nde yapılan kazılarda, milattan sonra 4'üncü yüzyıla tarihlenen, üst düzey bir kamu yöneticisine ait heykelin eksik kalan başı gün yüzüne çıkarıldı. Antonius Philagrios isimli kamu yöneticisine ait olan bu heykelin gövde kısmı 2018'de bulunarak Denizli Hierapolis Arkeoloji Müzesi'nde muhafaza edilmekteydi. Şimdi, bütün parçaların bir araya gelmesiyle tarih yeniden canlanacak. Geçmişin izlerini geleceğe taşımayı hedefleyen bu çalışmalar, kültürel mirasımızın korunmasına önemli bir katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Denizli'de Bir Müthiş Keşif Daha! Başı ve Gövdesi Altı Yıl Sonra Buluştu - Resim : 2

Kaynak: DHA

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