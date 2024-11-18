24 Yıl Sonra Yeniden Fırtınalar Estirdi! Gladyatör 2'den Gişe Rekoru

Hollywood'un en ikonik filmlerinden Gladyatör, 24 yıl sonra ikinci filmiyle yeniden sinema perdesinde boy gösteriyor. Gladyatör 2, iki günde dünya çapında 87 milyon dolar hasılat kazandı. Film, yönetmeni Ridley Scott'ın da en büyük açılış hasılatına sahip filmi olarak tarihe geçti.

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24 Yıl Sonra Yeniden Fırtınalar Estirdi! Gladyatör 2'den Gişe Rekoru

Efsanevi yönetmen Ridley Scott, beş dalda Oscar kazanan kült "Gladyatör" filmini 24 yıl sonra yeniden beyazperdeye taşıdı. Kadrosunda Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington ve Joseph Quinn gibi ünlü oyuncuların yer aldığı sinema filmi "Gladyatör 2", 15 Kasım'da vizyona girdi.

NTV'de yer alan habere göre film, dünya çapında 87 milyon dolar hasılat elde etti. Henüz ABD'de vizyona girmeyen yapım, 63 ülkede gişenin zirvesine yerleşti. Gladyatör 2, yönetmen Ridley Scott'ın en büyük açılış hasılatına sahip filmi oldu.

24 Yıl Sonra Yeniden Fırtınalar Estirdi! Gladyatör 2'den Gişe Rekoru - Resim : 1

Film, ayrıca 453 IMAX salonunda gösterildi ve 7 milyon dolar elde etti. İngiltere'de 11,4 milyon dolar hasılat elde eden film, 22 Kasım'da ABD ve Kanada'da vizyona girecek.

KİM HANGİ ROLDE?

Paul Mescal, ilk Gladyatör filmindeki Lucilla'nın oğlu Lucius'un yetişkin halini canlandırıyor. İmparator Geta'ya Stranger Things dizisiyle adından söz ettiren Joseph Quinn hayat veriyor. Pedro Pascal ise Marcus Acacius adındaki bir generali canlandırıyor. Washington ise Macrinus rolünde.

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Kaynak: NTV

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