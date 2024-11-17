Oscar Ödülleri'ni Canon O'Brien Sunacak

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 2 Mart’ta düzenlenecek 97’nci Oscar Ödülleri törenini sunucu ve komedyen Conan O’Brien’ın sunacağını açıkladı.

“LİDERLİK ETMEK İÇİN MÜKEMMEL BİR KİŞİ”

Akademi CEO’su Bill Kramer, “Conan O’Brien’ın bu yıl Oscar’ları sunmasından büyük heyecan ve onur duyuyoruz. Muhteşem mizahı, filmlere sevgisi ve canlı yayın tecrübesiyle törene liderlik etmek için mükemmel bir kişi” dedi.

İLK KEZ SUNACAK

Oscar Ödülleri töreninde ilk kez sunuculuk görevini üstlenecek olan Conan O’Brien, duyurunun ardından sosyal medya hesabından “Amerika bunu talep etti ve şimdi oluyor" paylaşımını yaptı.

O'Brien kariyeri boyunca 31 Emmy ödülüne aday gösterildi ve bunlardan beşini kazandı.

Kaynak: DHA