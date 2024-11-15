Türkiye'nin 'Queer' Yasağına Yönetmen Luca Guadagnino'dan Yanıt! 'Filmimi Daha Kült Yapıyorsunuz'

Çevrimiçi film izleme platformu, yapım şirketi ve film dağıtımcısı MUBI, 7 Kasım'da Kadıköy Kaymakamlığı'nın "Queer" filminin festival gösteriminin yasaklandığına dair bir tebligat gönderdiğini açıkladı. Kaymakamlık, filmin "kamu barışını tehlikeye atacak provokatif içerikler barındırdığını" iddia etti. İki eşcinsel erkeğin aşkını anlatan "Queer" filmi, 7 Kasım'da başlaması planlanan MUBI FEST'in açılış filmi olarak seçilmişti.

Yasak üzerine festivali tamamen iptal eden MUBI tarafından yapılan açıklamada "Bu yasak kararının sanatı ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan bir müdahale olduğuna inanıyoruz. Festivaller, sanatın ve kültürel çeşitliliğin kutlandığı, insanları bir araya getiren nefes alma alanlarıdır. Bu yasaklama, yalnızca bir filmi değil, tüm festivali anlamından ve amacından uzaklaştırmaktadır ifadelerine yer verildi.

'FİLMİ İZLEDİLER Mİ MERAK EDİYORUM'

T24'te yer alan habere göre; "Queer"in Oscar adayı İtalyan yönetmeni Luca Guadagnino, film gösteriminin yasaklanması hakkında açıklama yaptı. Guadagnino, "Türkiye hükümeti ya da kuruldaki her kim buna karar verdiyse, filmi gerçekten izledi mi yoksa sadece film hakkında okuduklarına dayanarak mı bu kararı verdiler merak ediyorum. Her iki durumda da, filmin daha az değil daha çok kült olmasına yardımcı oluyorlar. Bu insanlar kendi ayakları üzerinde duruyorlar" diye konuştu.

Kaynak: T24