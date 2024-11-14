Squid Game'in Yaratıcısının Stresten Dişleri Döküldü

Dünyada büyük yankı uyandıran Güney Kore yapımı Squid Game dizisinin ikinci sezonu için geri sayım başladı. Yeni sezonun 26 Aralık 2024’te izleyiciyle buluşması beklenirken, dizinin yaratıcısı Hwang Dong-hyuk çekimler sırasında yaşadığı zorlukları anlattı.

BBC’ye verdiği röportajda, ilk sezonun yarattığı stres nedeniyle 8-9 dişini kaybettiğini belirten Hwang, 2022'de Variety'e yaptığı açıklamada ise 6 diş kaybettiğini söylemişti.

İlk sezonun sağlık üzerindeki olumsuz etkilerinden dolayı yeni bir sezon yapmaktan vazgeçmeyi düşündüğünü belirten Hwang, ikinci sezon kararının finansal nedenlere dayandığını ifade etti:

"İlk sezon küresel çapta büyük bir başarı elde etti ancak dürüst olmak gerekirse çok para kazanamadım. Bu yüzden ikinci sezon, birincinin başarısını telafi etmeme de yardımcı olacak."