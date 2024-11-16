İlkay Akkaya'nın Bursa Konseri Yasaklandı
Sanatçı İlkay Akkaya, sosyal medya hesabından bugün Bursa'da gerçekleştireceği konserinin kaymakamlık tarafından yasaklandığını duyurdu. Akkaya’nın Bursa konseri daha önce de yasaklanmıştı.
Bursa'daki konseri kaymakamlık tarafından yasaklanan İlkay Akkaya sosyal medya hesabından olayı duyurdu.
MAHKEME KARARINA RAĞMEN YENİ YASAK
Akkaya, "Bugün Bursa Osmangazi’deki konserimiz kaymakamlık tarafından yine yasaklandı. Üstelik önceki yasaklama için açtığımız davayı kazanmamıza rağmen, hukuku yine çiğneyerek. Vandalların yakıp yıkma tehditlerine dava açacaklarına konser yasakladılar. Yazıklar olsun" paylaşımıyla mahkeme kararına rağmen konserinin yasaklandığını açıkladı.
Bugün Bursa Osmangazi’deki konserimiz kaymakamlık tarafından yine yasaklandı. Üstelik önceki yasaklama için açtığımız davayı kazanmamıza rağmen, hukuku yine çiğneyerek. Vandalların yakıp yıkma tehditlerine dava açacaklarına konser yasakladılar. Yazıklar olsun.— ilkay Akkaya (@kizilirmakilkay) November 16, 2024
Akkaya, bir diğer paylaşımında, "Bu konser öyle ya da böyle yapılacak. Dava açtık yine. Bursa, demokrasiden bihaber bir avuç vandala mı teslim edildi? Göreceğiz" ifadelerini kullandı.
DAHA ÖNCE DE YASAKLANMIŞTI
İlkay Akkaya'nın 31 Ekim 2022'de Bursa Akademik Odalar Birliği'nde gerçekleştireceği konser, 'kamu düzeni ve güvenliği' gerekçe gösterilerek iptal edilmişti.
Kaynak: Gerçek Gündem