İlkay Akkaya'nın Bursa Konseri Yasaklandı

Bursa'daki konseri kaymakamlık tarafından yasaklanan İlkay Akkaya sosyal medya hesabından olayı duyurdu.

MAHKEME KARARINA RAĞMEN YENİ YASAK

Akkaya, "Bugün Bursa Osmangazi’deki konserimiz kaymakamlık tarafından yine yasaklandı. Üstelik önceki yasaklama için açtığımız davayı kazanmamıza rağmen, hukuku yine çiğneyerek. Vandalların yakıp yıkma tehditlerine dava açacaklarına konser yasakladılar. Yazıklar olsun" paylaşımıyla mahkeme kararına rağmen konserinin yasaklandığını açıkladı.

Bugün Bursa Osmangazi’deki konserimiz kaymakamlık tarafından yine yasaklandı. Üstelik önceki yasaklama için açtığımız davayı kazanmamıza rağmen, hukuku yine çiğneyerek. Vandalların yakıp yıkma tehditlerine dava açacaklarına konser yasakladılar. Yazıklar olsun. — ilkay Akkaya (@kizilirmakilkay) November 16, 2024

Akkaya, bir diğer paylaşımında, "Bu konser öyle ya da böyle yapılacak. Dava açtık yine. Bursa, demokrasiden bihaber bir avuç vandala mı teslim edildi? Göreceğiz" ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE YASAKLANMIŞTI

İlkay Akkaya'nın 31 Ekim 2022'de Bursa Akademik Odalar Birliği'nde gerçekleştireceği konser, 'kamu düzeni ve güvenliği' gerekçe gösterilerek iptal edilmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem