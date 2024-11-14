Kral Charles ve Denzel Washington Arasında İlginç Diyalog! 'Elinizi Sıkmalı Mıyım?'

Oscar ödüllü İngiliz yönetmen Ridley Scott, kült haline gelen "Gladyatör" filmini 24 yıl sonra yeniden beyazperdeye taşıyor. Başrollerini Paul Mescal, Pedro Pascal ve Denzel Washington'ın üstlendiği "Gladyatör 2" 15 Kasım'da vizyona girecek. Eleştirmenlerden tam not alan filmin prömiyeri İngiltere'nin başkenti Londra'daki Leicester Meydanı'nda yapıldı.

Törene filmin yönetmeni Ridley Scott ve oyuncular Paul Mescal, Denzel Washington, Pedro Pascal, Joseph Quinn, Fred Hechinger ve Connie Nielsen'ın yanı sıra kanser tedavisi devam eden Kral Charles da katıldı.

KRAL ELİNİ UZATTI

NTV'de yer alan habere göre; eşi Kraliçe Camilla rahatsız olduğu için galaya tek başına giden 75 yaşındaki Kral, film oyuncularıyla tek tek selamlaştı. Sıra Denzel Washington'a geldiğinde ise ünlü oyuncu "Elinizi tutmam gerekip gerekmediğini bilmiyorum" diyerek kararsız kaldığını söyledi.

Kral Charles ise oyuncuya elini uzatarak "Birçok filmde rol aldınız. İnanılmaz bir şey bu" dedi. Washington da "Teşekkürler" yanıtını verdi.

Kaynak: NTV