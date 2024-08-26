Oscar Ödüllü Denzel Washington'dan Emeklilik Sinyali

Ünlü yönetmen Ridley Scott'ın 22 Kasım'da vizyona girecek "Gladyatör 2" filmiyle beyazperdeye dönecek olan ABD'li aktör Denzel Washington, yeni rolü için Empire dergisine röportaj verdi. 69 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, devam filminde rol almayı kabul etme kararından bahsetti.

'YAPABİLECEĞİM ÇOK AZ FİLM KALDI'

NTV'de yer alan habere göre; ünlü oyuncu, "Yapabileceğim ve ilgimi çeken çok az film kaldı, yönetmenin bana ilham vermesi gerekiyor ve Ridley bana büyük bir esin kaynağı oldu" dedi.

2007 yapımı Amerikan Gangster adlı filmde Scott ile birlikte çalıştıktan sonra yakın dostluk kuran ünlü oyuncu, "İlk seferde harika bir iş çıkardık ve işte buradayız. O, hayat ve bir sonraki filmi için heyecanlı. Bir ilham kaynağı. Hepimiz 86 yaşında böyle hissetmek istemeliyiz" ifadelerini kullandı.