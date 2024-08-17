Burak Özçivit'ten Yeni Anlaşma: Arap Filminde Rol Alacak

Arap ülkelerinde geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Burak Özçivit'ten hayranlarını sevindirecek haber geldi.

Burak Özçivit bu yaz Akli Film’in Halid Bin Velid filminde rol alacaktı. Şirketle el sıkışan Özçivit’in İran’da çekilecek olan filmi ertelendi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kuruluş Osman’ın 6. sezonuna hazırlanan yakışıklı oyuncu yeni bir film anlaşması yaptı. 'Mahmool Makfool' adlı filmin Dubaili yapımcısı Wesam Kattan, Türk yapımcısı Tayfur Aydın…

Karim Abouzeid’in yönetmen koltuğuna oturduğu film Dubaili 3 kadının, ünlü bir Türk oyuncuyu (Burak Özçivit’i) görmek, onunla tanışabilmek için İstanbul’a gelişlerini ve hayal ettikleri kaçırma fikrinin gerçeğe dönüşmesi sonucu yaşanan çekişmeyi anlatıyor. Cast direktörlüğünü Tümay Özokur’un yaptığı filmde Levent Can usta bir tetikçiyi, Melih Özkaya ise Burak Özçivit’in arkadaşı Serkan’ı canlandırıyor. Filmin çekimleri devam ediyor.