Yabani Dizisine Bomba Karakter: Onlarca Kişi Arasından Seçildi

Geçen sezon yayın hayatına başlayan ve sosyal medyada büyük bir kitle tarafından sevilen "Yabani" dizisi, ikinci sezonunda yeni bir karakterle izleyici karşısına çıkacak. Yarın yeni sezon çekimleri başlayacak olan diziye "Derin" karakteriyle İlayda Akdoğan dahil oldu.

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Yabani Dizisine Bomba Karakter: Onlarca Kişi Arasından Seçildi

NOW’ın yeni sezonda da devam edecek işlerinden olan "Yabani" dizisi ikinci sezonuyla geri dönüyor. Reytinglerde ciddi kayıp yaşasa da sosyal medya ilgisi ve yurt dışı satışı nedeniyle yeni sezon onayı alan dizinin çekimleri yarın başlıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yönetmenliğini M. Çağatay Tosun’un yaptığı dizinin Derin’i de sonunda belli oldu.

Yabani Dizisine Bomba Karakter: Onlarca Kişi Arasından Seçildi - Resim : 1

Genç kuşağın başarılı oyuncularından İlayda Akdoğan, rol için düşünülen çok sayıda aday arasından Derin rolü için seçildi.

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