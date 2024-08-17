Ece Seçkin Apar Topar Ameliyata Alındı: 'Bebeğini Kaybetti' İddiası

Şarkıcı Ece Seçkin apar topar ameliyata alınca hayranlarını korkuttu. Bebeğini kaybettiği iddia edilen ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Hastane odasından paylaşım yapan Ece Seçkin, geçirdiği operasyon sonrası konserini iptal etmek zorunda kaldığını belirtti. Ailesinin yanında olduğunu belirten Ece Seçkin, sevenlerinden özür diledi.

Seçkin "Ameliyatım başarılı geçti. Arayan herkese çok teşekkür ederim. Telefonlara dönüş yapamadıklarımdan özür diliyorum. Konserimi iptal etmek zorunda kalmasaydık bu durumu bilmenizi ve üzülmenizi istemezdim. Eşim ve ailem yanımda lütfen beni merak etmeyin" açıklamasında bulundu.