Efsane Grup Oasis Geri Dönüyor

İngiltere’de kurulan ve gelmiş geçmiş en iyi müzik grupları arasında yer alan Gallagher kardeşlerin eski grubu Oasis’ten hayranlarını heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

‘Kardeş kavgası’ nedeniyle 2009’da dağılan Oasis’in sosyal medya hesaplarından yayınlanan kısa klipte, hayranların uzun yıllar boyunca beklediği haberin sinyali verildi. Yayınlanan klipte grubun logosunun renklerinde 27.08.2024 yazısı görülürken, klipte yer alan tarih kısa bir süre sonra yerini 8am’e bıraktı.

Liam ve Noel Gallagher kardeşler tarafından kurulan efsane grup Oasis’n yarın akşam saat 8’de yıllardır beklenen büyük geri dönüşlerini açıklaması bekleniyor.

PAYLAŞIMLAR İDDİAYI DOĞRULAR NİTELİKTE

Grubun üyelerinden Liam Gallagher’ın söylentilere verdiği yanıt da grubun yeniden bir araya gelme ihtimalini kuvvetlendirdi. Gallagher, X’ten yaptığı paylaşımda, “FORMER (eski) kelimesinden hiç hoşlanmadım” yazarak birleşme iddialarını konu alan yazıları da paylaşmayı ihmal etmedi.

İngiliz basınına yansıyan haberlerde ise, grubun 10 gün Wembley Stadyumu'nda ve 10 gece de Manchester'daki Heaton Park'ta konser vereceği iddia edildi.