Efsane Grup Oasis Geri Dönüyor

Liam ve Noel Gallagher kardeşler tarafından kurulan ancak 2009'daki dağılışıyla hayranlarını üzen Oasis'ten heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Grubun yarın yapacağı açıklamada yarın yeniden bir araya geldiğini duyurması bekleniyor.

Efsane Grup Oasis Geri Dönüyor

İngiltere’de kurulan ve gelmiş geçmiş en iyi müzik grupları arasında yer alan Gallagher kardeşlerin eski grubu Oasis’ten hayranlarını heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

‘Kardeş kavgası’ nedeniyle 2009’da dağılan Oasis’in sosyal medya hesaplarından yayınlanan kısa klipte, hayranların uzun yıllar boyunca beklediği haberin sinyali verildi. Yayınlanan klipte grubun logosunun renklerinde 27.08.2024 yazısı görülürken, klipte yer alan tarih kısa bir süre sonra yerini 8am’e bıraktı.

Liam ve Noel Gallagher kardeşler tarafından kurulan efsane grup Oasis’n yarın akşam saat 8’de yıllardır beklenen büyük geri dönüşlerini açıklaması bekleniyor.

PAYLAŞIMLAR İDDİAYI DOĞRULAR NİTELİKTE

Grubun üyelerinden Liam Gallagher’ın söylentilere verdiği yanıt da grubun yeniden bir araya gelme ihtimalini kuvvetlendirdi. Gallagher, X’ten yaptığı paylaşımda, “FORMER (eski) kelimesinden hiç hoşlanmadım” yazarak birleşme iddialarını konu alan yazıları da paylaşmayı ihmal etmedi.

İngiliz basınına yansıyan haberlerde ise, grubun 10 gün Wembley Stadyumu'nda ve 10 gece de Manchester'daki Heaton Park'ta konser vereceği iddia edildi.

Etiketler
İngiltere müzik
Alain Delon'un Cenaze Töreninde 'Sıkı Denetim': Yasaklar Listesi Açıklandı Cenaze Töreninde 'Sıkı Denetim'
2.Sezonda Değişiklik! Show TV'deki Bahar'a Yeni Kadın Başrol 2.Sezonda Değişiklik! Show TV'deki Bahar'a Yeni Kadın Başrol
Aizanoi Kısa Film Festivali'nde Ödüller Dağıtıldı Aizanoi Kısa Film Festivali'nde Ödüller Dağıtıldı
Bilim İnsanları Buldu : Elektronik Eşyalar Ağaçta Üretilecek Bilim İnsanları Buldu : Elektronik Eşyalar Ağaçta Üretilecek
ÇOK OKUNANLAR
Otobüs Şoförünün Hayatı Bir Yolcunun Sözleriyle Değişti: Dev Servete Ortak Oldu Otobüs Şoförünün Hayatı Bir Yolcunun Sözleriyle Değişti
Balıkesir'de Korkunç Olay: Kızını Öldüren Baba Evi Terk Etti, Cesedi Annesi Buldu Kızını Öldüren Baba Evi Terk Etti, Cesedi Annesi Buldu
10 Saniye İçerisinde Hangi Bardakta Daha Az Su Olduğunu Anlayanlar Yüksek Zekaya Sahip 10 Saniye İçerisinde Hangi Bardakta Daha Az Su Olduğunu Anlayanlar Yüksek Zekaya Sahip
Türkiye 6 Gündür Narin'i Arıyor: 18 Eve Eş Zamanlı Operasyon Yapıldı Narin'den 6 Gündür Haber Yok!
Bu Hafta Çok Önemli Diyerek Uyardı! Hangisi Daha Karlı, Altın mı Gümüş mü? İşte Yanıtı… Bu Hafta Çok Önemli Diyerek Uyardı