Alain Delon'un Cenaze Töreninde 'Sıkı Denetim': Yasaklar Listesi Açıklandı

Fransız sinemasının ikonik ismi Alain Delon, 18 Ağustos günü, 88 yaşında hayatını kaybetti. Ölümünün ardından ulusal bir anma töreni istemediğini birçok kez açıkça belirten Delon, "Kamuya açık bir cenaze töreni istemiyorum" diyerek vasiyetini açıklamıştı.

The Guardian'ın haberine göre, Delon'un isteğinin yerine getirileceği cenazesinde "katı kurallar" uygulanacak. Efsanevi aktör, üç çocuğunun isteği üzerine sahibi olduğu kır evinin arazisine gömülecek.

Valilikten alınan özel izinle, Delon, 1970'lerde satın aldığı ve öldüğü yer olan Douchy'deki mülküne inşa ettirdiği şapele defnedilecek. Şapel, çoğunluğu ormanlık olan arazideki bir mezarlıkta yer alıyor ve Delon, evcil köpeklerinden en az 35'ini buraya gömmüştü.

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Törene 40 kişilik bir grup davet edildi ve fotoğraf çekmemeleri söylendi. Cenaze törenine katılanların cep telefonlarını plastik torbalara koymaları istenecek ve fotoğraf çekilmesine izin verilmeyecek.

Valilik, uçak ve dronların mülkün üzerinden uçmasını yasakladı.