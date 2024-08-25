Antik Kentte Bale Gösterisi

Denizli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Laodikya Antik Kenti’ndeki 2200 yıllık Batı Tiyatrosu, bu kez dünyanın en beğenilen bale eserlerinden biri olan ‘Zorba’ya ev sahipliği yaptı. Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçıları tarafından sahnelenen tarihi gösteriye akın eden binlerce sanatsever unutulmaz bir gece yaşadı.



2200 yıllık Laodikya Batı Tiyatrosu tarihi bir gün daha yaşadı. Denizli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Opera ve Balesi oyuncuları tarafından dünyanın en çok beğenilen bale eserlerinden biri olan ‘Zorba’ Denizlililer için sahnelendi. Usta yazar Nikos Kazancakis’in dünyaca ünlü Zorba adlı romanından sahneye uyarlanan, Mikis Theodorakis’in muhteşem besteleri ile Lorca Massine’nin benzersiz koreografisinin sahnelendiği özel gösteriye Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Başkanvekili Ali Marım, Genel Sekreter Bülent Bozbaş, Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürü Mithat Karakelle ve binlerce sanatsever katıldı.



Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, gösterinin öncesinde yaptığı konuşmada böylesi tarihi bir mekânda çok özel bir gösteriye ev sahipliği yaptıkları için mutluluk duyduklarını kaydetti. Davetlerine icabet eden tüm hemşehrilerine teşekkür eden Başkan Çavuşoğlu, “Bizler geçmişten geleceğe kurulacak köprüyü, sanatın ve sanatçının huzur bulduğu bir şehri, herkesin yüzünün güldüğü, halkının mutlu olduğu bir şehri yaşatmak ve yaşattırmak için yolculuğa çıktık” diye konuştu.



Bu tarihi tiyatronun yeniden şehre kazandırılmasında başrol oynayan başta bilim insanları olmak üzere emek veren herkese teşekkür eden Başkan Çavuşoğlu, “Bizler bu şehri turizmi, tarımı, hayvancılığı ile ayağa kaldıracak, kimseye minnet etmeyecek bir coğrafya oluşturmak üzere bir yolculuktayız. Bizlerin bu yolculuğunda bizlerle beraber yol yürüyeceklerden bir tek şey istiyoruz. Boğazınızdan haram lokma geçmesin. Hep birlikte sanatın ve sanatçının şehri, hep birlikte turizmi ile ayağa kalkmış bir şehri birlikte oluşturma dileğiyle. Bugün bizimle olan sanatçılarımıza binlerce kez teşekkür ederek hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum” diye sözlerini tamamladı.

SANATSEVERLER LAODİKYA’DA MUHTEŞEM GÖSTERİYİ İZLEDİ

15 bin kişilik Batı Tiyatrosu’nu dolduran binlerce Denizlili muhteşem bir gece geçirdi. Bu özel gösterinin koreografi asistanlığını Elisa Arnone, dekor ve oryantal kostüm tasarımını Gürcan Kubilay, kostüm tasarımını Tülay Şimşek ve ışık tasarımını Fuat Gök yaparken, yaklaşık 2 saat süren gösteriye akın eden binlerce sanatsever unutulmaz bir gece yaşadı. Gösterinin bitiminde binlerce davetli uzun süre Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçılarını ayakta alkışladı. Emek verenlere Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu tarafından plaket takdimi yapıldı. Öte yandan konser öncesi Laodikya Antik Kenti’ne akın eden Denizlililer, rehberler eşliğinde antik kent hakkında bilgi aldı, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi, tarihi kentle buluştu.

Kaynak: İHA