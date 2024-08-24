Belediye Çalışanlarından Antik Tiyatro Kazısına Destek

Düzce’nin Konuralp bölgesinde bulunan Prusias Ad Hypium Antik Tiyatrosu kazısı sürüyor. Düzce Belediyesi’nin çalışanları da kazı çalışmalarına destek veriyor.

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Belediye Çalışanlarından Antik Tiyatro Kazısına Destek

Düzce’nin Konuralp bölgesinde bulunan Prusias Ad Hypium Antik Tiyatrosu kazısı Düzce Belediyesi’nin çalışanlarının güçlü desteği ile daha da hız kazanıyor. Geçtiğimiz hafta Kültür Müdürlüğü bu hafta Park ve Bahçeler Müdürlüğü kazı yapıyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün büyük önem ve destek vererek personel ile ekipman desteği sağladığı Konuralp Antik Tiyatrosu’ndaki kazı çalışmaları hızla sürüyor. 5 yıllık süreçte yapılan kazı çalışmalarıyla toprak altındaki kısım yüzde 90 oranında ortaya çıkarıldı. Tarihi, M.Ö. 3’üncü yüzyıla uzanan antik tiyatroda, arkeologlar gözetiminde yürütülen kazı çalışmalarına Düzce Belediyesi’nin tüm birimleri dönüşümlü olarak katılıyor. Kadın-erkek, saha-ofis personeli ayrımı gözetmeksizin tüm birim çalışanları hafta sonları 09.00-17.30 saatleri arasında kazı alanında çalışacak. Geçtiğimiz hafta Kültür Müdürlüğü çalışanlarının katıldığı kazı çalışmalarına bu hafta da Park ve Bahçeler Müdürlüğü destek veriyor.

Kaynak: İHA

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