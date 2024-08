Fransız Yıldız Alain Delon Hayatını Kaybetti

Fransız sinemasının yıldız ismi Alain Delon 88 yaşında hayatını kaybetti. Çocukları yaptıkları açıklamada babalarının hastalıkla mücadelesinin ardından öldüğünü bildirdi.

Alain Delon'un çocuklarının AFP ajansına bildirdiği açıklamada “Alain Fabien, Anouchka, Anthony ve köpeği Loubo, babalarının vefatını duyurmaktan derin üzüntü duymaktadır. Kendisi Douchy'deki evinde, üç çocuğu ve ailesiyle birlikte huzur içinde hayata gözlerini yumdu” ifadeleri yer alırken ailenin mahremiyet talebinde bulunduğu belirtildi.

ALAİN DELON KİMDİR?

8 Kasım 1935 tarihinde dünyaya gelen Alain Fabien Maurice Marcel Delon, Avrupa’nın en önemli aktörlerinden biri. Delon, Rocco and His Brothers (1960), Plein Soleil (1960), L’Eclisse (1962), The Leopard (1963), The Yellow Rolls-Royce (1965), Lost Command (1966) ve Le Samouraï (1967) gibi filmlerde büyük beğeni topladı.

Kariyeri boyunca Luchino Visconti, Jean-Luc Godard, Jean-Pierre Melville, Michelangelo Antonioni ve Louis Malle gibi birçok tanınmış yönetmenle çalıştı.

2006'da İstanbul Film Festivali'ne katılması beklenirken, katılamayacağını son gün açıklayarak, bekleyenleri hayal kırıklığına uğrattı. Delon kalp sorunu ile aynı dönemde Tiyatro oyunu da iptal ettirdi.

Delon'un kamuoyu önünde aktör olarak son görünmesi ise 2019 yılındaki Cannes Film Festivali'nde oldu. Oyuncuya burada Fahri Altın Palimiye'ye layık görüldü.