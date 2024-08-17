Rusya'da 7,2 Büyüklüğünde Deprem: Tsunami Uyarısı Yapıldı

Rusya’nın doğusundaki Kamçatka bölgesi açıklarında 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

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Rusya'da 7,2 Büyüklüğünde Deprem: Tsunami Uyarısı Yapıldı

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) Rusya'nın Kamçatka bölgesinin doğu kıyısı açıklarında 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 51 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

ABD Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi, depremden kaynaklanan bir tsunami tehdidi olduğunu açıkladı.

Kamçatka'da 4 Kasım 1952'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem, 1900'den bu yana kaydedilen en büyük depremler arasında yer alıyor. Can kaybına yol açmayan deprem sonucu oluşan 9 metre yüksekliğindeki dalgalar, Hawaii'ye kadar ulaşmıştı.

Kamçatka Yarımadası’nda yaklaşık 30 aktif yanardağ bulunuyor. Bölge, dünyanın en yoğun jeotermal faaliyet alanlarından biri olarak biliniyor.

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