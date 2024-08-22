Çocukları Açıkladı: Alain Delon’un Korkunç Vasiyeti Yerine Getirilecek mi?

Fransız sinema ikonu Alain Delon'un ölümü sonrası tartışmalı vasiyeti tekrar gündeme geldi. Ünlü aktörün, köpeği Loubo'nun uyutulup kendisiyle birlikte gömülmesini istemesi, hayvan hakları aktivistlerinin tepkisini çekti. Delon'un ailesi de oyuncunun vasiyetini yerine getirmeyeceklerini açıkladı.

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Çocukları Açıkladı: Alain Delon’un Korkunç Vasiyeti Yerine Getirilecek mi?

Fransız sinemasının en büyük ikonlarından Alain Delon, 18 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Ulusal bir anma töreni istemediğini hayattayken açıklayan 88 yaşındaki Delon, "Kamuya açık bir cenaze töreni istemiyorum" demiş ve vasiyetini duyurmuştu.

Delon, Fransa'nın merkezindeki Douchy'de, köpeklerinin yanına gömülmek istediğini "Köpeklerimle birlikte gömülmek istiyorum. Başka hiçbir şey umurumda değil, sadece onlarla birlikte olmak istiyorum" sözleriyle anlatmıştı. Ayrıca 10 yaşındaki Belçika Malinois cinsi köpeği Loubo'un uyutulmasını ve Loiret'teki Douchy köyündeki mezarlığa kendisiyle birlikte gömülmesini istemişti.

HAYVAN HAKLARI AKTİVİSTLERİNDEN TEPKİ

NTV'de yer alan habere göre; Alain Delon'un evcil köpeğinin uyutulması ve kendisiyle birlikte gömülmesi isteği, hayvan hakları aktivistlerinin tepkisi sonrası çocukları tarafından reddedildi.

Delon'un ölümünün ardından, aktivistler , Loubo'nun öldürülmesinden duydukları dehşeti dile getirip köpeğe yeni bir yuva bulmayı teklif etti.

Brigitte Bardot Vakfı'nın sözcüsü "Az önce oyuncunun kızı Anouchka Delon'u aradım ve bana Loubo'nun ailenin bir parçası olduğunu ve uyutulmayacağını söyledi. Köpek uyutulmayacak" dedi.

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