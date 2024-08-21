Makyajla Tamamen Dönüştü: Ünlü Komedyen Tolga Çevik, Atatürk'ü Canlandırdı

Bir bankanın kuruluşunun 100. yılı için çekilen filmde Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran isim belli oldu. Ünlü komedyen Tolga Çevik, yapılan makyaj değişimiyle Atatürk rolünü üstlendi.

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Makyajla Tamamen Dönüştü: Ünlü Komedyen Tolga Çevik, Atatürk'ü Canlandırdı

Ünlü komedyen ve oyuncu Tolga Çevik, bir bankanın 100. yıl kuruluş yıl dönümü için çekilen "Armağan" adlı filmde Türkiye'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'e hayat verdi. Rolüne büyük titizlikle hazırlanan Tolga Çevik'in makyajını ise ünlü makyöz Suzan Kardeş yaptı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 25 Film imzalı 40 dakikalık dökü dramayı Ali Taner Baltacı yazıp yönetti.

Filmde Celal Bayar’ı Engin Alkan oynarken, bankanın ilk kadın müdürü “Hatice Hanım”ı Burcu Kara canlandırdı. Onur Buldu ise “Kumbaracı” karakterini üstlendi.

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