Öyle Bir Geçer Zamanki’nin Caroline’i Wilma Elles, İsmini Değiştirdi: Yeni Adı Şaşırttı

Ünlü oyuncu Wilma Elles, ismini değiştirdiğini açıkladı. Öyle Bir Geçer Zamanki’nin Caroline’i Wilma Elles, Türk vatandaşlığına geçmesinin ardından adını değiştirdiğini açıkladı.

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Öyle Bir Geçer Zamanki’nin Caroline’i Wilma Elles, İsmini Değiştirdi: Yeni Adı Şaşırttı

Öyle Bir Geçer Zamanki’nin Caroline’i Wilma Elles ismini değiştirdi. Wilma Elles, yeni ismini duyurdu.

16. Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri töreninde yaptığı konuşmada ismini değiştirdiğini açıklayan oyuncu Wilma Elles, yeni adını Mücella olarak değiştirdiğini belirtti. Elles, Türk vatandaşı olduğunu da hatırlattı.

Hürriyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre, Elles törende şunları söyledi: “Türk vatandaşı oldum. İsmim de Mücella. Dikkatinizi çeken bir şey var mı? Hepimizin isimlerinin baş harfi M ile başlıyor. Ailemi çok seviyorum."

Oyuncu, gecede kendisini yalnız bırakmayan eşi Mehmet Şah Çelik, oğlu Milat Göğüş, kızı Melodi Göğüş ve küçük kızı Manolya Çelik ile poz verdi. Wilma Elles, Öyle Bir Geçer Zamanki, Gurbette Aşk ve Arka Sokaklar gibi yapımlarda da rol aldı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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