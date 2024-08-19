Volkan Demirel ile Zeynep Demirel'den Bebek Müjdesi!

Hatayspor'un eski teknik direktörü Volkan Demirel ile 14 yıldır evli olduğu eşi Zeynep Demirel, bir süre önce boşanacakları haberleriyle gündeme gelmişti. Ancak çift, bu haberleri yalanlamış ve anlaşmazlık yaşasalar bile hiçbir zaman boşanmayı düşünmediklerini söylemişti.

Bu iddialar unutulmaya başlarken, ünlü çift bu kez güzel bir haberle gündeme geldi. Demirel çifti, üçüncü kez anne-baba olacaklarını duyurdu.

İki kızı olan Zeynep Demirel'den hamilelik pozu da geldi. Belirginleşmeye başlayan karnını paylaşan Demirel, paylaşımına "Fırında bir şey pişiyor" notunu düştü.