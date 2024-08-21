Polis Devreye Girdi: Deniz Uğur'dan 'Nilüfer Oğlumu Kaçırdı' İddiası

Bir önceki gece evinde merdivenden düşerek ağır yaralanan Reha Muhtar, kaldırıldığı hastanede entübe edildi. Muhtar'ın tedavisi sürerken, eski sevgilisi ve ikiz çocuklarının annesi Deniz Uğur, dikkat çeken bir iddiada bulundu. Velayeti babasında olan oğlu Poyraz'a ulaşamadığını öne süren Deniz Uğur, "Reha Bey'in beyin kanaması geçirdiği dışında bir bilgim yok" dedi.

'KARAKOLA GİDİP ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM'

Ünlü oyuncu, Reha Muhtar'ın "Ayşe Nazlı" adında bir kız çocuğu sahibi olduğu şarkıcı Nilüfer'i işaret ederek şunları söyledi:

"Akşamdan beri oğlum telefonlarımı açmıyor. Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı'nın Poyraz'ı alıp hastaneden çıktığını öğrendim. Ulaşmaya çalıştığım kişiler, Poyraz'ı teslim etmeyeceklerini söylüyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Zaten 2 yıldır Reha Muhtar'ın değil çocuklarıma, kendine bile bakacak durumda olmadığını söylüyorum. Şimdi karakola gidip çocuğumu kaçırdıkları için şikayetçi olacağım."

'ÇOCUK NİLÜFER'İN EVİNDE'

Deniz Uğur'un avukatı Feyza Altun da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Müşterek çocuk Poyraz, dünden beri kayıp olup Çocuk Şube’ye kayıp ihbarında bulunulmuşsa da bugün, çocuğun Ayşe Nazlı Yumlu tarafından alıkonulduğunu ve annesine verilmeyeceğini de öğrendik.

Şarkıcı Nilüfer ile konuşma ve iletişime geçme teşebbüslerimiz maalesef sonuç vermedi. Şimdi Nilüfer ve kızı hakkında çocuk kaçırmadan suç duyurusunda bulunmak üzere adliyeye gidiyoruz.

Müvekkilim de ifadesini verecek. Üstelik, ‘Çocuğu vermiyoruz, alabilirseniz alın’ şeklinde bir cevap aldık. Bir çocuğun babası yoğun bakımdayken tek yasal velisi olan anneden, hangi hak ve mantık ile kaçırıldığı sorusunu ve cevabını Türk kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz."

NİLÜFER'DEN YANIT GELDİ

Sabah'ın haberine göre; Deniz Uğur'un suçlamalarının ardından Nilüfer, "Ayşe Nazlı'nın kardeşini kaçırmak gibi bir düşüncesi ve girişimi söz konusu dahi olamaz. İddialar asılsız ve yersizdir. Çocuk annesine gitmek istemediğini zaten defalarca belirtmiştir. Poyraz'ın velayeti de babasındadır. Bu noktada tek dileğimiz Reha Muhtar'ın sağlığına kavuşmasıdır" açıklamasını yaptı.

Muhtar'ın avukatı Mustafa Demiral da şu açıklamayı paylaştı:

"Reha Bey'in oğlu Poyraz'ın kaçırıldığına dair çirkin iddialar dolaşmaktadır. Gerçek bilgilerin Deniz Hanım'a verilmiş olmasına rağmen bu şekilde yaygara çıkartmak ancak kötü niyete işaret eder. Poyraz bazen hastanede babasının yanında oluyor, bazen de evine gidip geliyor. Annesine gitmek istemediğini beyan ediyor."

DENİZ UĞUR: POLİS ULAŞMAYA ÇALIŞIYOR

Nilüfer ve Reha Muhtar kanadından gelen açıklamaların ardından Deniz Uğur, sosyal medyadan bir açıklama daha yayımladı ve polisin taraflara ulaşmaya çalıştığını, bugün tedbir kararı çıkarılmasını beklediğini söyledi.

Uğur'un açıklaması şu şekilde:

"Kanuna karşı gelebilecek kadar, hiçbir yetkileri olmadan çocuğumu alıkoyabilecek kadar bana kinlenmişlerse gidip tedavi olsunlar. Bana oğlumu teslim edeceksiniz, sonra da yargılanacaksınız. Bu cür’eti hangi lobi, hangi çete, hangi gruptan alıyorsanız onlar da yargılanacak. Bana yaşattıklarınızı yaşamadan da ölmeyeceksiniz. Allah büyük."

Ünlü oyuncu, bir kullanıcının destek mesajına da "Polis ulaşmaya çalışıyor, telefonlarını açmıyorlar. Bugün tedbir kararı çıkmasını bekliyorum" diye yanıt verdi.