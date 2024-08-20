Reha Muhtar'ın Oğlu Nerede? Deniz Uğur, Şarkıcı Nilüfer'e Seslendi: 'Oğlumu Teslim Edin, Saçmalamayın'

Son dönemde eski eşi Deniz Uğur ile yaşadığı gerilimle gündeme gelen, bir dönemin en ünlü anchormanlerinden biri olan Reha Muhtar'ın, gece 01.00 sıralarında İstanbul Sarıyer'deki evinde merdivenlerden düştüğü aktarıldı.

Düşme sonucu ağır yaralanan Reha Muhtar, bilinci kapalı bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Hastanede entübe edilen Muhtar'ın tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor.

Eski eşi Deniz Uğur, Halktv'ye yaptığı açıklamada, "Oğluma ulaşamıyorum. Reha Bey'in durumu hakkında da bir bilgim yok. Akşamdan beri oğlum telefonlarını açmıyor" dedi.

Deniz Uğur’un avukatı Feyza Altun, Poyraz Muhtar’la ilgili önemli bir gelişmeyi kamuoyuna duyurdu.

Feyza Altun, Muhtar ve Uğur'un çocuklarının, şarkıcı Nilüfer'in evinde bulunduğunu öne sürdü.

Altun'un açıklamaları şu şekilde:

* Müşterek çocuk Poyraz, dünden beri kayıp olup Çocuk Şube’ye kayıp ihbarında bulunulmuşsa da bugün, çocuğun Ayşe Nazlı Yumlu tarafından alıkonulduğunu ve annesine verilmeyeceğini de öğrendik.

* Şarkıcı Nilüfer ile konuşma ve iletişime geçme teşebbüslerimiz maalesef sonuç vermedi. Şimdi Nilüfer ve kızı hakkında çocuk kaçırmadan suç duyurusunda bulunmak üzere adliyeye gidiyoruz.

* Müvekkilim de ifadesini verecek. Üstelik, ‘Çocuğu vermiyoruz, alabilirseniz alın’ şeklinde bir cevap aldık. Bir çocuğun babası yoğun bakımdayken tek yasal velisi olan anneden, hangi hak ve mantık ile kaçırıldığı sorusunu ve cevabını Türk kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz.

DENİZ UĞUR'DAN YENİ AÇIKLAMA

Oğlu Poyraz'dan hala haber alamadığını Instagram hesabından paylaştığı bir video ile duyuran Deniz Uğur, oğlunu götürdüğü iddia edilen şarkıcı Nilüfer'e seslenerek "Oğlumu bana teslim edin, saçmalamayın" dedi.

'OĞLUMU TESLİM EDİN, SAÇMALAMAYIN'

Uğur'un açıklamaları şu şekilde:

"Poyraz'dan hala haber alamadım. Karakola gittim, suç duyurusunda bulundum. Benim yetkim olmadan, babası entübe haldeyken oğlumu kim hastaneden çıkarıp götürebilir diye. Haber bekliyorum resmi makamlardan.

Ama Ayşe Nazlı ve Nilüfer'in yanındaysa Poyraz ki, hastanedeki görevliler Ayşe Nazlı'yla ayrıldığını söylediler, çok rica ediyorum; oğlumu bir kere benim bakıma almam lazım, çocuk mutlaka bir travma yaşadı. Babası entübe vaziyette. Benim onunla ilgilenmem gerekiyor. Ona bir psikolojik destek aldırmam gerekebilir. Çok rica ediyorum, Nilüfer beni duyuyorsan lütfen çocuğumu bana teslim edin. Saçmalamayın!