Altın Koza Film Festivali'nde Yarışacak Filmler Belli Oldu

Bu yıl 23-29 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin jüri başkanı, Altın Palmiye ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan oldu. Onur ödüllerine ise Demet Akbağ ile Uğur Polat seçildi.

Altın Koza Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması da jürisi Mehmet Aslantuğ, Serenay Sarıkaya, Nermin Yıldırım, Mustafa Kara, Ayris Alptekin ile Müge Turan’dan oluşuyor.

ADAY FİLMLER

Adana Altın Koza Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda finale kalan 11 film belli oldu:

Bildiğin Gibi Değil - Vuslat Saraçoğlu

Döngü - Erkan Tahhuşoğlu

Gecenin Kıyısı - Türker Süer

Hakkı - Hikmet Kerem Özcan

Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri - Murat Fıratoğlu

Hiçbir Şey Yerinde Değil - Burak Çevik

On Saniye - Ceylan Özgün Özçelik

Ölü Mevsim - Doğuş Algün

Su Yüzü - Zeynep Köprülü

Umut (Hêvî) - Orhan İnce

Yeni Şafak Solarken - Gürcan Keltek