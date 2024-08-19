Altın Koza Film Festivali'nde Yarışacak Filmler Belli Oldu
Nuri Bilge Ceylan'ın jüri başkanlığında gerçekleşecek 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde yarışacak filmler açıklandı. Serenay Sarıkaya'nın da jüri üyelerinden olduğu Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda finale kalmayı başaran 11 film belli oldu.
Bu yıl 23-29 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin jüri başkanı, Altın Palmiye ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan oldu. Onur ödüllerine ise Demet Akbağ ile Uğur Polat seçildi.
Altın Koza Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması da jürisi Mehmet Aslantuğ, Serenay Sarıkaya, Nermin Yıldırım, Mustafa Kara, Ayris Alptekin ile Müge Turan’dan oluşuyor.
ADAY FİLMLER
Adana Altın Koza Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda finale kalan 11 film belli oldu:
Bildiğin Gibi Değil - Vuslat Saraçoğlu
Döngü - Erkan Tahhuşoğlu
Gecenin Kıyısı - Türker Süer
Hakkı - Hikmet Kerem Özcan
Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri - Murat Fıratoğlu
Hiçbir Şey Yerinde Değil - Burak Çevik
On Saniye - Ceylan Özgün Özçelik
Ölü Mevsim - Doğuş Algün
Su Yüzü - Zeynep Köprülü
Umut (Hêvî) - Orhan İnce
Yeni Şafak Solarken - Gürcan Keltek