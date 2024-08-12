Adana Altın Koza'nın Jüri Başkanı Nuri Bilge Ceylan

Adana'da bu yıl 31'incisi düzenlenecek olan Altın Koza Film Festivali'nin jüri başkanı Nuri Bilge Ceylan oldu. Festival, 23-29 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.

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Adana Altın Koza'nın Jüri Başkanı Nuri Bilge Ceylan

Bu yıl 31'incisi gerçekleştirilecek olan Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin jüri başkanı belirlendi. 23-29 Eylül'de gerçekleştirilecek festivalin jüri başkanı koltuğunda Altın Palmiye Ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan oturacak.

Altın Koza Film Festivali'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Jüri Başkanı sinemamızın auteur yönetmenlerinden Nuri Bilge Ceylan. Filmleriyle uluslararası alanda büyük başarılar elde eden yönetmen, senarist, yapımcı ve fotoğraf sanatçısı Nuri Bilge Ceylan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’na başkanlık edecek" ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: İHA

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Nuri Bilge Ceylan Altın Koza
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