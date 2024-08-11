Harbiye'de Mert Demir Rüzgarı: 5 Bin Kişi İzledi

'Ateşe Düştüm', 'Antidepresan' ve 'Cehennemin Dibi' parçalarının da aralarında bulunduğu birçok esere imza atan müzisyen Mert Demir, Harbiye'de hayranlarıyla buluştu. Sanatçı konserde, 'Olmazlara Vuruluyorum' adlı yeni şarkısını ilk kez söyledi.

Harbiye'de Mert Demir Rüzgarı: 5 Bin Kişi İzledi

BKM'den yapılan açıklamaya göre, Denizbank Açık Hava Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen konserin açılışında "İkimize Birden" parçasını seslendiren sanatçı, "Ateşe Düştüm", "Antidepresan", "Pusulam Rüzgar", "Ölüyorum Anla" ve "Gözlerime Bak" parçalarını da seslendirdi.

YENİ ŞARKISINI İLK KEZ SÖYLEDİ

Sanatçı konserde, "Olmazlara Vuruluyorum" adlı yeni şarkısını ilk kez söyledi. Demir, yeni şarkısının 16 Ağustos'ta piyasaya sürüleceğini belirterek "Bu çalacağım şarkıyı ilk defa siz dinleyeceksiniz. 'Ölüyorum Anla'yı da ilk kez Harbiye'de çalmıştım. Buranın uğuruna inanıyorum" dedi.

Ünlü sanatçıya bu şarkısında yardımcı vokalisti Duygu Edis de eşlik etti. Dinleyicilerin alkışları eşliğinde sahneye çıkan Demir'in konserini yaklaşık 5 bin müziksever izledi.

Kaynak: AA

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