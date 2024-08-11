Replikas’ın Solisti Gökçe Akçelik Hayatını Kaybetti

Replikas grubunun kurucu üyesi ve solisti Gökçe Akçelik, yaşamını yitirdi. Akçelik'in ölüm nedeni açıklanmadı.

Son Güncelleme:
Replikas’ın Solisti Gökçe Akçelik Hayatını Kaybetti

Replikas grubunun kurucu üyesi ve solisti 47 yaşındaki Gökçe Akçelik, hayatını kaybetti. Akçelik'in ölüm nedeni açıklanmadı.

GÖKÇE AKÇELİK KİMDİR?

1977'de İstanbul’da doğan Gökçe Akçelik, Replikas grubuyla 5 albüm yayınladı ve film müzikleri besteledi. Türkiye’nin çeşitli yerlerinde ve İtalya, Almanya, Hollanda, Belçika, Macaristan, Bulgaristan gibi Avrupa ülkelerinde konserler verdi. Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Duysal Tasarım Bölümü’nde elektroakustik kompozisyon eğitimi aldı. Ağırlıklı olarak, buluntu seslerin ve rastgele kayıtların dijital ortamda işlenerek düzenlenmesi üzerine kurulu çalışmalar yapan müzisyenin 'Takva' filmi için bestelediği, 43. Antalya Altın Portakal Film Festivali, 'En İyi Film Müziği Ödülü’ne lâyık görülen çalışması 2009'da yayınlandı.

Gökçe Akçelik, Barkın Engin ve Orçun Baştürk tarafından 1993'te kurulan Replikas grubu, Mayıs 1998'de Selçuk Artut ve Ocak 2000'de Erden Özer Yalçınkaya'nın da katılımıyla da genişledi. 2005'te Yalçınkaya'nın yerini Burak Tamer'e bırakmasıyla grup, son halini aldı.

Replikas grubu; 'Köledoyuran', 'Dadaruhi', 'Avaz', 'Zerre' ve 'Biz Burada Yok İken' gibi albümlerle Türk rock müziğinin önemli grupları arasında yer alıyor.

Son Güncelleme:
800 Kişilik Bir Köydü, Nüfusu 10 Kat Arttı: Yakında İlçe Olacak! 800 Kişilik Bir Köydü, Nüfusu 10 Kat Arttı
Dünyada Eşine Nadir Rastlanıyor, Hasadı 20 Gün Erken Başladı: Kamyonlar Kasa Kasa Alıyor Dünyada Eşine Nadir Rastlanıyor, Hasadı 20 Gün Erken Başladı: Kamyonlar Kasa Kasa Alıyor
Gişe Rekortmeni Seri Geri Dönüyor: Avatar 3'ün Adı Belli Oldu Avatar 3'ün Adı Belli Oldu
Tarihin En Çok Hasılat Yapan 5 Konser Turu Belli Oldu İşte Tarihin En Büyük 5 Konser Turu
ÇOK OKUNANLAR
Görüşme Talimatı Davutoğlu'ndan! Gelecek Partisi, AKP'ye mi Geçiyor? Gelecek Partisi, AKP'ye mi Geçiyor?
Tabela Değişti: İşte Akaryakıt Fiyatları Tabela Değişti! İşte Akaryakıt Fiyatları
Pazar Planı Yapanlara Kötü Haber! Meteoroloji 16 İli Uyardı: Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Meteoroloji 16 İli Uyardı, Çok Kuvvetli Geliyor
Esenyurt'ta Propaganda İhbarı Düğünü Dağıttı: Müzisyenler Gözaltında Propaganda İhbarı Düğünü Dağıttı
Instagram Haniye Paylaşımını Anında Kaldırdı Haniye Paylaşımını Anında Kaldırdı