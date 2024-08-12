Mazhar Alanson'un Sözleri Herkesi Duygulandırdı: Ne Zaman Sağıma Baksam...

Nevşehir’de düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin yedinci gününde sahne alan Mazhar Alanson sevilen şarkılarını müzikseverlerle beraber söyledi.

'NE ZAMAN SAĞIMA BAKSAM ONU GÖRÜYORUM'

Alanson konserde, geçen yıl hayatını kaybeden Özkan Uğur’u şu sözlerle andı:

“Acısı hala içimizde, ne zaman sağıma baksam onu görüyorum, sadece bir müzik arkadaşı değil kardeştik.”

O anlar sahnede birçok kişinin duygulanmasına sebep oldu.