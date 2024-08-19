Şafak Sezer, Aydemir Akbaş'ın Cenazesinde Yaşananlara İsyan Etti: 'Böyle Bir Rezillik Görmedim'

Kolon ve gırtlak kanseriyle mücadele eden 88 yaşındaki oyuncu Aydemir Akbaş önceki gün fenalaşmasının ardından yoğun bakıma alınmış, daha sonra entübe edilmişti.

Ancak ünlü oyuncu kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde dün yaşam mücadelesini kaybetti.

Akbaş’ın ölüm haberini yakın arkadaşı İbrahim Tatlıses, Instagram üzerinden “45 yıllık dostum, ağabeyim, Aydoşum, mekanın cennet olsun” notuyla paylaştı.

İLK TÖREN GALATASARAY LİSESİ'NDE YAPILDI

Yeşilçam'ın usta isimi Akbaş bugün ise son yolculuğuna uğurlandı. Akbaş için ilk tören sabah saatlerinde mezunu olduğu Galatasaray Lisesi'nde düzenlendi.

Akbaş'ın cenazesi daha sonra Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne getirildi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Akbaş'ın cenazesi Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

CENAZEDE İZDİHAM YAŞANDI

Akbaş için Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde düzenlenen törende vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle istenmeyen durumlar da yaşandı.

'BEN BÖYLE BİR REZİLLİK GÖRMEDİM'

İzdihama dönüşen cenazede yaşananları ise Kolpaçino filmlerinden birlikte rol aldığı oyuncu Şafak Sezer anlattı. Sezer, cenazede yaşanan izdihamla ilgili şunları söyledi:

"Hayatımda böyle bir rezillik görmedim. Akıl hastanesinden kaçanlar cenazeye gelmiş gibiydi. Para isteyen mi dersin, iş isteyen mi! Dua edemedik, hiçbir şey yapamadık.

İbrahim Tatlıses 45 yıllık arkadaşıyla vedalaşmaya geldi, zor duruma düştü. Tabutun etrafını garip kıyafetli TikTok'çu çocuklar sarmış, garip hareketler yapıyorlar. İnsan biraz saygı duyar."