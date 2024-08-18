Adalet Bakanı Tunç Açıkladı: Orman Yangınlarıyla İlgili 9 Kişi Tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 7 ilde yaşanan orman yangınlarıyla ilgili 22 kişinin gözaltına alındığını ve gözaltına alınanlar arasından 9 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Adalet Bakanı Tunç Açıkladı: Orman Yangınlarıyla İlgili 9 Kişi Tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 12-17 Ağustos arasında Türkiye'nin 7 ilinde çıkan orman yangınlarına ilişkin gözaltına alınan 22 kişiden 9'unun tutuklandığını bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 12-17 Ağustos'ta Aydın, Muğla, İzmir, Manisa, Tunceli, Bolu ve Uşak'ta çıkan orman yangınlarıyla ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalara ilişkin bilgi verdi.

9 KİŞİ TUTUKLANDI, 5 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Orman yangınlarıyla ilgili soruşturmaların titizlikle ve çok yönlü sürdürüldüğünü vurgulayan Tunç, "Toplam 22 şüpheli gözaltına alınmış olup, şüphelilerden 9'u tutuklanmış, 5'i hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 1'i ifadesinin ardından serbest bırakılmıştır. 7 şüphelinin gözaltı işlemleri devam etmektedir." bilgisini paylaştı.

Tunç, hayat kaynağı ormanlara sahip çıkmanın herkesin görevi olduğunu belirterek, "Yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yeşil vatanımızı korumak için fedakarca görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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