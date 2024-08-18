Datça'daki Orman Yangınına İlişkin Bir Kişi Gözaltına Alındı

Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin yapılan çalışmalarda, İran uyruklu olduğu belirtilen bir kişi gözaltına alındı.

Datça'daki Orman Yangınına İlişkin Bir Kişi Gözaltına Alındı

Muğla'Nın Datça ilçesinde, çıkan orman yangını ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında İran uyruklu olduğu öğrenilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yangın, bugün saat 17.00 sıralarında Datça ilçesi Kızılbük mevkisindeki ormanda çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, jandarma ekiplerin İran uyruklu olduğu belirtilen bir şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin, jandarmanın 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştığı bildirilirken, yangının çıkmasıyla ilgisinin araştırıldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Muğla Datça Orman yangınları Gözaltı
Lastik Bomba Gibi Patladı Trafiktekilerin Yürekleri Ağıza Geldi! Lastik Bomba Gibi Patladı Trafiktekilerin Yürekleri Ağıza Geldi!
Bu Sektörün Patronları Fellik Fellik Eleman Arıyor: Aylık 150 Bin TL Maaş Verecekler Bu Sektörün Patronları Fellik Fellik Eleman Arıyor: Aylık 150 Bin TL Maaş Verecekler
Bakan Yumaklı, Orman Yangınlarındaki Son Durumu Açıkladı: 247 yangına müdahale edildi, 241'ini kontrol altına aldık Bakan Yumaklı, Yangınlarda Son Durumu Açıkladı
AFAD Duyurdu... Bingöl'de Korkutan Deprem! Bingöl'de Korkutan Deprem!
ÇOK OKUNANLAR
Ağustosta Ekilip Hasadı Ekimde Yapılıyor: Altın Kadar Değerli Her Derde Deva Ağustosta Ekilip Hasadı Ekimde Yapılıyor: Altın Kadar Değerli Her Derde Deva
Piyasalar Alev Alacak! Dolarda 22 Lira Tufanı Piyasalar Alev Alacak! Dolarda 22 Lira Tufanı
Araç Sahipleri Yıkılacak Büyük Zam Geldi Araç Sahipleri Yıkılacak Büyük Zam Geldi
AFAD Duyurdu! Muş’ta 3,6 Büyüklüğünde Deprem Muş’ta 3,6 Büyüklüğünde Deprem
Alevlerle Mücadelede Son Durum: Beş Bölgede Daha Alevler Yükseldi, Kara Yolu Ulaşıma Kapatıldı Beş Bölgede Daha Alevler Yükseldi