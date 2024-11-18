Dünyaca Ünlü Balet Hayatını Kaybetti

Mariinsky Tiyatrosu'nun kıdemli dansçılarından ünlü Rus balet Vladimir Shklyarov 39 yaşında vefat etti. Mariinsky Tiyatrosu sözcüsü hafta sonunda Fontanka haber ajansına yaptığı açıklamada Shklyarov'un cumartesi günü bir binanın beşinci katından düşerek öldüğünü söyledi.

Tiyatronun sözcüsü Anna Kasatkina, Rus medyasına yaptığı açıklamada Shklyarov'un sırtındaki bir sakatlık nedeniyle ağrı kesici aldığını ve pazartesi günü omurga ameliyatı geçirmesinin planlandığını söyledi.

FEDERAL SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Rus haber ajansı RIA Novosti'nin haberine göre, dansçının ölümünü araştırmak üzere federal bir soruşturma başlatılırken, “ön nedenin” kaza olduğuna karar verildi.

1985'te St Petersburg'da doğan Shklyarov, 2003'te Mariinsky Tiyatrosu'na katıldı ve 2011'de bir bale topluluğundaki en üst pozisyon olan baş dansçılığa yükseldi. Tiyatro yayınladığı mesajda, Shklyarov'un ölümünü "büyük bir kayıp" olarak nitelendirerek, "Sanatçının ailesine, sevdiklerine, arkadaşlarına ve çalışmalarının ve yeteneğinin sayısız hayranına başsağlığı diliyoruz.. O adını dünya bale tarihine sonsuza dek yazdırdı" ifadelerine yer verdi.



'ÇOK DAR BALKONDA DENGESİNİ KAYBETTİ'

The Guardian'ın haberine göre, trajik olayın duyulmasının ardından Rus dansçılar Shklyarov'a saygılarını sunarken, Irina Baranovskaya Telegram'da, dansçının ani ölümünü "aptalca, dayanılmaz bir kaza" olarak nitelendirdi. Baranovskaya, Shklyarov'un "biraz hava almak ve sigara içmek için balkona çıktığını" ve "çok dar balkonda dengesini kaybettiğini" söyledi. Mariinsky dansçılarından Diana Vishneva ise şunları yazdı: "Bu trajedi sadece gözyaşı ve üzüntü getiriyor... Bu tiyatromuzun trajedisi, ortak kederimiz, boşluk hissimiz. Sen en sevdiğim partnerimdin... Benim güzel Romeo'm, Külkedisi'ndeki cesur Prensim."



OPERA VE BALENİN EVRENSEL KLASİKLERİNİ SAHNELEDİ

Shklyarov 20 yıllık kariyeri boyunca Kuğu Gölü, Romeo ve Juliet, Uyuyan Güzel, Don Kişot ve Christopher Wheeldon'ın Alice Harikalar Diyarında eserlerinde rol aldı. New York'taki Metropolitan Operası ve Londra'daki Kraliyet Opera Evi de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanında sahne aldı.

AMERİKAN BALE TİYATROSU'NDAN TAZİYE MESAJI

Shklyarov'un 2014 ve 2015 yıllarında konuk sanatçı olarak yer aldığı Amerikan Bale Tiyatrosu, Instagram'da onu "zarafeti ve tutkusuyla dünya çapındaki izleyicilere ilham veren olağanüstü bir sanatçı" olarak andı. "Huzur içinde yat Vladimir. Işığın, bu dünyaya getirdiğin güzelliklerle parlamaya devam edecek" denildi.

Kaynak: The Guardian