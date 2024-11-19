Ajda Pekkan'dan Zeki Müren İçin Olay Sözler: 'Faşist Ruhunu Gördüm...'

Usta müzisyen Ajda Pekkan, ‘Mazhar Alanson ile Misafir’ programına katılarak müzik piyasası hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Pekkan, müzik sektörünün heyecanının kalmadığını söyledi.

Programda Zeki Müren ile ilgili anılarından da bahseden Ajda Pekkan, "Sahne arkasında müthiş şeyler öğrendim. 'Kulis nedir?', 'Neler yapılıyor?' 'Neler dönüyor?'... Benim için okuldu. O, beni hep katalizör olarak kullanırdı. Bunu iyi manada söylüyorum. 'Ajda, olmazsa ben çıkmam', 'Ajda, olmazsa ben gitmem'... Öyle bir tutkusu vardı. En ufacık bir gülümseme bana tatlı geliyordu. Zeki Müren benim için ütopik bir şeydi. İlk filmimi çektim diye kendimi bir şey zannetmedim ama sonradan şarkı söylemeye başlayınca, onun yakınlığı beni çok etkiledi” ifadelerini kullandı.

Pekkan, Zeki Müren’in öfkeli haline de şahit olduğunu belirttiği sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Onun sinirli olduğu zamanı görmemem gerekiyordu. Gördüm ne yazık ki... Bir mikrofon hadisemiz oldu, çok fana... AKG mikrofon vardı o zamanlar, kare mikrofonlar... Onunla şarkıyı söylüyorum ama sesim bana boğuk geliyor. Arkada duran Şeref ve Gürsel'e 'Bana biraz eko verir misiniz?' dedim. Öyle biraz derinlik istiyorum. O zamanlar müzik terminolojisini de bilmiyorum. Sadece eko biliyorum. 'Tabii' dediler, verdiler. Bitirdim programı, tam içeriye giriyorum, arkada kıyamet kopuyor. Dayak yiyor çocuklar; 'Ekoyu niye verdiniz' diye... O faşist ruhu orada gördüm. Biz böyle büyüdük zamanında ama ben bunu bile tatlılıkla karşılıyorum. Demek ki oyunun kuralları öyle."

MÜZİK SEKTÖRÜNE SERT ELEŞTİRİ

Öte yandan müzik sektörüne de eleştirilerde bulunan usta sanatçı, "Kimsede artık heyecan kalmamış. Herkes 'Nasıl para kazanırım, akşamı nasıl ederim? derdinde. İçlerinde o müzisyenlik yok çocukların. Herkes haklı olarak evini geçindirmek istiyor. Çünkü şartlar değişti. Eskiden biz sabah - akşam konser verirdik. Şimdi desen ki 'Yapar mısın?' diye yapamam. Artık bizim marka isimlerimiz var. Öyle çıkıp her yerde söyleyemeyiz. Ancak halk konserleri, büyük konserler olur” diye konuştu.