Başkentte Hayvan Katliamı! Karataş Barınağı’nda Vicdanları Sızlatan Görüntüler…
Ankara’daki Karataş Hayvan Barınağı’ndan gelen görüntüler büyük tepkiye yol açtı. Soğuk hava deposunda poşetlenmiş köpek ölülerinin olduğu görüntüler hayvan hakları savunucularını ayağa kaldırdı. Sosyal medyada tepkiler büyürken, eylem çağrıları yapıldı.
Türkiye’nin farklı noktalarından hayvanlara yönelik şiddet haberleri gelmeye devam ederken, son görüntülerin adresi bu kez Ankara oldu. Başkentteki Karataş Hayvan Barınağı’yla ilgili ortaya çıkan katliam görüntüleri, büyük tepki topladı.
Hayvan hakları savunucuları tarafından paylaşılan görüntüler ve açıklamalarda, barınakta bulunan bir soğuk hava deposunda poşetlenmiş köpek ölülerinin olduğu iddia edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından çok sayıda kullanıcı, yetkililere acil soruşturma çağrısında bulundu.
ALPER KARMIŞ: ‘POŞETLENMİŞ KÖPEKLER BULUNDU’
Hayvan hakları savunucusu Alper Karmış, Karataş Hayvan Barınağı’nda yer alan soğuk hava deposunda poşetlenmiş halde köpeklerin bulunduğunu belirtti. Karmış, konunun örtbas edilmemesi gerektiğini vurgulayarak bağımsız ve şeffaf bir inceleme yapılması çağrısında bulundu.
BARINAK YETKİLİLERİNE ULAŞILAMADI
Gündeme gelen iddialarla ilgili Karataş Hayvan Barınağı yetkililerinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Kaynak: Haber Merkezi