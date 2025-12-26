CHP'li Meclis Üyesi Sırtından Bıçaklandı

Adalar ilçesinde bulunan Kınalıada'da çıkan tartışmada bıçaklanan CHP'li Adalar Meclis Üyesi Ahmet Tanay Garip hastaneye kaldırıldı.

Son Güncelleme:
CHP'li Meclis Üyesi Sırtından Bıçaklandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adalar ilçesi İskele Caddesi’nde, Adalar CHP Meclis Üyesi Ahmet Tanay Garip (34) ile aynı partiden daha önce meclis üyesi adayı olduğu öğrenilen Turan Y. (44) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine sırtından bıçaklanan Garip yaralandı. Garip, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli Turan Y. polis ekiplerince gözaltına alındı. Kavganın geçen yerel seçimlerde yaşanan husumet nedeniyle yaşandığı tespit edildi.

Kaynak: AA

Etiketler
CHP
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
Başkentte Hayvan Katliamı! Karataş Barınağı’nda Vicdanları Sızlatan Görüntüler… Başkentte Hayvan Katliamı! Karataş Barınağı’nda Vicdanları Sızlatan Görüntüler…
Olumsuz Hava Deniz Ulaşımını Vurdu! Bazı Seferler İptal Olumsuz Hava Deniz Ulaşımını Vurdu! Bazı Seferler İptal
ÇOK OKUNANLAR
Çağlayan'da Tarihi Dakikalar... Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran Serbest Bırakıldı Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran Serbest Bırakıldı
1 Ocak'tan Sonra Maliyet Yüzde 79 Artacak! Geç Kalmanın Bedeli 100 Bin TL'yi Aşacak 1 Ocak'tan Sonra Maliyet Yüzde 79 Artacak! Geç Kalmanın Bedeli 100 Bin TL'yi Aşacak
'Sahte Diploma' Skandalı: Büyükelçi Görevden Alındı Büyükelçi Görevden Alındı
Futbolda Bahis ve Şike Soruşturmasında Yeni Gözaltı Dalgası! Aralarında Eski TFF Başkanvekili de Var Futbolda FETÖ Operasyonu
Şam’dan Flaş Terör Örgütü SDG Açıklaması: ‘Temasları Askıya Aldık’ Diyerek, Tarih Verdiler Şam, Terör Örgütü SDG ile Temasları Askıya Aldı