Hakkında Yakalama Kararı Olan Şeyma Subaşı'ndan Çarpıcı Açıklama! 'Bazı Görüntüler, Bazı Anlar...'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaparak sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. Subaşı, yakın zamanda Türkiye’ye döneceğini belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde adı dosyada geçen ve hakkında yakalama kararı verilen Subaşı, daha önce yaptığı açıklamada yurt dışında bulunduğunu belirterek kısa süre içinde Türkiye’ye geleceğini ifade etmişti.

Subaşı o açıklamasında, “Şu anda yurtdışındayım, kısa zamanda ülkeme döneceğim. Döndüğüm zaman daha detaylı bir açıklama yapabileceğim.” sözlerini kullanmıştı.

Son günlerde paylaşımlarıyla dikkat çeken Subaşı, yeni bir video yayınladı ve “Çok yakında ülkeme dönüyorum” mesajını yineledi. Subaşı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Bu süreçten kaçmıyorum tam tersi teslimiyet ile karşılıyorum. Çünkü biliyorum ki Allah'ın yazdığı hiçbir şey insanı küçültmek için değil, büyütmek içindir. Hakkımda çıkan haberleri görüyorum. Fakat ben uzun bir süredir içine çekilmiş biriyim. Geçmişte bazı görüntüler, bazı tanışıklıklar, bazı anılar, bazı anlar var fakat onlar artık hayatımda değiller. Hepimizin sınavları var. Belki de bu dönem benim için bir temizlenme zamanıdır.”

Subaşı’nın Türkiye’ye dönüş tarihi ve ifadeye ne zaman başvuracağı ise merak konusu oldu.

Kaynak: Haber Merkezi