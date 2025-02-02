Ünlü İsimler Adalet İçin Tek Ses Oldu: Deprem Suçluları Yargılanmadı

Kahramanmaraş merkezli olan ve beraberinde 11 ili etkileyen depremlerde 50 binden fazla kişinin hayatını kaybetmişti. 'Asrın Felaketi' olarak adlandırılan 6 Şubat depremlerinin üzerinden 2 yıl geçti.

Gazeteci İrfan Değirmenci, şarkıcı Eda Baba, şarkıcı Gökhan Türkmen, oyuncu Selin Şekerci, avukat Eren Can, sinema oyuncusu Rüştü Onur Atilla, oyuncular Özgün Bayraktar, Ceren Taşçı, şarkıcı Ozbi, müzisyen Selin Sümbültepe, müzisyen Melisa Karakurt, oyuncu Doğan Akdoğan, müzisyen Kamufle, şarkıcı Kalben ile Adalet Peşinde Aileleri Platformu'ndan Döne Kaya, 6 Şubat depremlerinin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen sorumluların yargılanmamasını eleştirdi.

ORTAK AÇIKLAMA PAYLAŞTILAR

Gazeteci, müzisyen, oyuncu ve şarkıcıların yaptığı ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"6 Şubat depremlerinin üzerinden 2 yıl geçti. Adalet sağlanmadı. Hala acılıyız, hala öfkeliyiz, hala yastayız. Halen savcılık soruşturmasında hiç bilirkişi raporu gelmeyen dosyalar var. Bilirkişi raporu gelmiş olsa bile iddianamesi düzenlenmeyerek ceza davası açılmamış olan çok sayıda dosya var. İddianame düzenlenmiş, ceza davası açılmış olsa dahi sanıkların firari olduğu, tutuksuz yargılandığı, bu nedenle de sürecin ağır aksak ilerlediği, bir türlü karar aşamasına gelemeyen dosyalar var ve sonuçlanan dosya sayısı ise çok az.

Depremin ardından, idarenin ve kamu görevlilerinin sorumlulukları gerektiği gibi araştırılmamış, sorumluluklarının yerine getirilmediği durumlar göz ardı edilmiştir. Oysa, kamu görevlilerinin görevlerini yerine getirmemesi, bir toplumun güvenliğini ve canını tehdit eden, affedilmemesi gereken bir sorumluluktur.

Bu cezasızlık hali, yalnızca hukukun üstünlüğüne ve adalet arayışına darbe vurmakla kalmamış, aynı zamanda mağdur ailelerin acılarını derinleştirmiştir. Kaybettiğimiz canları geri getirebilmek mümkün değildir. Ancak, onların hatıralarını onurlandırmanın ve benzer felaketlerin önüne geçmenin yolu, adaletin sağlanmasıdır. Kayıplarımızın ardından yas tutarken bizler için, sevdiklerimiz için, hayatımız için adaletin sağlandığını görmek mümkün. Adalet Peşinde Aileleri Platformu olarak, deprem suçlularının yargılanıp cezalandırılması için sonuna kadar mücadele edeceğiz."

Kaynak: ANKA