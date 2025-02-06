Nadide Sultan Sevenlerini Korkuttu! Kanlar İçinde 'Korkuyorum' Diyerek Paylaştı

Ünlü şarkıcı Nadide Sultan evinde temizlik yaptığı esnada talihsiz bir kaza geçirdi. Kanlar içinde kaldığı anları paylaşan şarkıcı, sağlık durumuna ilişkin sevenlerine bilgi verdi. Dudağının yarıldığını ve 4 dikiş atıldığını açıklayan Nadide Sultan, "Şu anda konuşamıyorum. Moralim de biraz bozuk. İz kalacak diye korkuyorum" dedi.

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Nadide Sultan Sevenlerini Korkuttu! Kanlar İçinde 'Korkuyorum' Diyerek Paylaştı

Ünlü şarkıcı Nadide Sultan, Kilyos'taki evinde temizlik yaparken geçirdiği talihsiz kaza sonucu yaralandı. Kanlar içinde kaldığı anları paylaşan ünlü şarkıcı, sevenlerini korkuttu. Buzdolabını silerken dudağını yaralayan Sultan'ın dudağına 4 dikiş atıldı.

Nadide Sultan Sevenlerini Korkuttu! Kanlar İçinde 'Korkuyorum' Diyerek Paylaştı - Resim : 1

'GÖRÜNMEZ KAZA'

Sosyal medya hesabı üzerinden sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan şarkıcı şu ifadeleri kullandı:

“Görünmez kaza işte. Evde kadına yardım ediyordum buzdolabının sebzeliği sıkışmış. Kadına yardım edeyim dedim. O bölme sıkışmış ben de şişelerin olduğu yeri çıkarırken yumrukla sert bir şekilde vurunca yüzüme geldi. Doktor acil gel dikiş lazım dedi.

'KORKUYORUM'

Dikiş attılar. Burnumla dudağımın arasında geldiği için 4 dikiş atıldı. Şu anda konuşamıyorum. Moralim de biraz bozuk. İz kalacak diye korkuyorum. Ama sanki dudak çizgisinde kalacak. O da çok belli olmayacak."

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Kaynak: Haber Merkezi

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