Yeşilçam’ın Cesur Güzelinin Yeni Mesleği Ağızları Açık Bıraktı, Görenler Gözlerine İnanamadı

16 yaşında katıldığı bir yarışmada 'Mankenler Kraliçesi' unvanını kazanarak ünlenen Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Sibel Turnagöl’ün yeni mesleği herkesi şaşırttı. Bir zamanlar güzelliğiyle sahnelerde fırtına estiren Turnagöl, bakın şimdi ne iş yapıyor.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Yeşilçam’ın Cesur Güzelinin Yeni Mesleği Ağızları Açık Bıraktı, Görenler Gözlerine İnanamadı

Yeşilçam'ın unutulmaz isimleri arasında yer alan, 'Mankenler Kraliçesi' Sibel Turnagöl, mankenlik kariyerine oyunculukla devam etti.

KADİR İNANIR İLE İLK ADIM

Alinur Velidedeoğlu’nun yönetmenliğini üstlendiği bir kalem firmasının reklam filmiyle ilk kez kamera karşısına geçen ünlü sanatçı, Sen Türkülerini Söyle adlı filmde Yeşilçam efsanesi Kadir İnanır ile kamera karşısına geçti.

Yeşilçam’ın Cesur Güzelinin Yeni Mesleği Ağızları Açık Bıraktı, Görenler Gözlerine İnanamadı - Resim : 1

1999-2000 yılları arasında TGRT'de show programı sunan Turnagöl, oyuncu Kerem Alışık ile nikah masasına oturdu. Bu evlilikten oğlu Sadri dünyaya geldi.

Yeşilçam’ın Cesur Güzelinin Yeni Mesleği Ağızları Açık Bıraktı, Görenler Gözlerine İnanamadı - Resim : 2

OYUNCULUKTAN LOKANTACILIĞA

Oyunculuk kariyerini ilerleyen yıllarda rafa kaldıran ünlü sanatçı, Şişli'de Sibel Turnagöl Moda Evi'ni işletti. Oyuncunun yıllar sonra ortaya çıkan yeni mesleği ise herkesi şaşırttı.

Yeşilçam’ın Cesur Güzelinin Yeni Mesleği Ağızları Açık Bıraktı, Görenler Gözlerine İnanamadı - Resim : 3

ELLERİYLE SERVİS YAPIYOR

Turnagöl’ün İstanbul Maslak’ta Atatürk Oto Sanayi Sitesi’nde ‘Maslak Sofra’ isimli bir lokanta işlettiği öğrenildi. Ortaya çıkan fotoğraflarda 80’li yıllara güzelliğiyle damga vuran Turnagöl’ün servisi elleriye yaptığı görüldü.

Kaynak: Haber Merkezi

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Yeşilçam Kadir İnanır Maslak İstanbul
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