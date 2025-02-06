Survivor'da Büyük Kavga: Adem ve Hikmet Birbirine Girdi

Survivor All Star 2024’te heyecan her geçen gün artıyor. Mavi Takım ve Kırmızı Takım arasındaki kıyasıya mücadele izleyicileri ekrana kilitliyor.

OYUNLARI KİM KAZANDI?

Survivor All Star ile Gönüllüler takımı arasında oynanan ödül ve dokunulmazlık oyununun kazananı belli oldu. Gönüllüler Takımı, All Star ekibini 12-5 gibi ezici bir skorla mağlup etti.

Bu sonuçla ödülün ve dokunulmazlığın sahibi Gönüllüler oldu.

BÜYÜK KAVGA

Survivor All Star 2024 dün, büyük kavgaya da ev sahipliği yaptı. Survivor’a yeni katılan Hikmet ile Adem arasındaki gerilim tırmandı. Tansiyonun yükseldiği o anlarda fiziksel temasa ramak kaldı. Neredeyse yumruklar konuşacaktı...

Hikmet, Adem’e "Sen ezik bir adamsın. Bana gelmeden tembihledin. Yaptıklarımız burada kalsın dedin. Ama şimdi konuşuyorsun. Sen dost musun, adam mısın?" derken bu sözler karşısında Adem’in cevabı da oldukça sert oldu.

Adem, "Senin gibi biriyle dostluk yapmam. Ne burada ne de dışarıda benimle işin olamaz. Seni ailemle tanıştırmam bile hataymış. Bundan sonra bu adamın benimle işi olmaz" diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi