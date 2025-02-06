Adana'da Bir Kadın ve Kız Çocuğu Yol Kenarında Darbedildi! Döverek Otomobile Bindirdiler

Adana'da D-400 kara yolu Kürkçüler mevkisinde saat 09.00 sıralarında dehşete düşüren bir olay yaşandı. Aynı aileden oldukları düşünülen, kimlikleri belirlenemeyen çift ile kadın, hafif ticari araçta yolculuk yaparken tartışmaya başladı.

ARAÇTAN İNİNCE DARBETTİLER

Sürücüden aracı durdurmasını isteyen kadın araçtan indi. Araca binmeye ikna edemedikleri genç kadını darbeden çift, onu saçlarından sürükleyerek bindirmeye çalıştı. Bu sırada araçtaki kız çocuğu da inerek, çifte engel olmaya çalıştı. Adam, çocuğa tokat attı.

Genç kadını araca bindiren çift daha sonra yolculuğa devam etti. Yaşananları cep telefonuyla görüntüleyen çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de ihbarda bulundu. Çiftin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA