Ünlü Sanatçı Gökhan Kırdar Hastaneye Kaldırıldı

Bir süredir hastalıklarla mücadele ettiği bilinen sanatçı Gökhan Kırdar, yaşadığı akciğer rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gördüğünü açıkladı. Kırdar, yakında yeniden konuşmayı dilediğini de ifade etti.

Ünlü Sanatçı Gökhan Kırdar Hastaneye Kaldırıldı

Ünlü sanatçı Gökhan Kırdar'dan sevenlerini üzen bir haber geldi. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Kırdar'ın önceki hafta perşembe akşamı sol akciğerinde kanama yaşaması sebebiyle tedavi altına alındığını duyurdu.

Kırdar’ın paylaşımı şöyle:

“Önceki Perşembe akşamı gerçekleşen sol akciğerimdeki iç kanama ve yaşamakta olduğum zatürre nedeniyle bir süredir paylaşım yapamadığım için üzgünüm…

Yangında kaybettiğimiz yavrularımız ve insanlarımız için ayrıca çok hüzünlüyüm..

Sevenlerime ve hayranlarıma sağlık dilekleriniz için sonsuz teşekkürler ederim.. Yeniden nefes alabilmek güzel ve yakında yeniden kavuşacağız dilerim."

Kaynak: Haber Merkezi

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