İnci Taneleri'nde Beklenmedik Veda! Başrol Değişiyor Mu?

Kanal D ekranlarında yayımlanan İnci Taneleri adlı diziyle ilgili şok iddialar! Sosyal medyada dolaşıma giren bir iddia herkesi şok etti. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi İnci Taneleri, başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Kubilay Aka gibi isimleri bir araya getirerek büyük bir hayran kitlesi edinmişti. Özellikle Dilber karakteriyle hafızalara kazınan Hazar Ergüçlü'nün diziye veda edeceği iddiası ise sevenlerini şoke etti.

İnci Taneleri'nde Başrol Değişikliği mi Olacak?



Son dönemde gündeme gelen iddialara göre, dizinin sevilen karakterlerinden Dilber'e hayat veren Hazar Ergüçlü, İnci Taneleri'ne veda edecek. Bu iddia, dizi takipçileri arasında büyük bir üzüntüye neden oldu. Dilber'in dansları ve ikonik tavırlarıyla hafızalara kazınması, bu ayrılık haberini daha da üzücü hale getirdi.