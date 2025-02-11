Adalet Bakanlığı Kaynakları Seyhan Avşar’a Konuştu: ‘Bazı Milletvekilleri Başsavcılığa Delege Gönderecek’

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullanıldığı" iddiasıyla başlattığı soruşturma dün Türkiye’nin gündemine oturdu. Soruşturma, eski CHP Muş Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır ile CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş’ı sosyal medyada kavga etmesinin ardından Yeşiltaş’ın kendisine hakaret edildiği iddiasıyla Çakır’dan şikayetçi olmasıyla başladı. İfadesi alınan Çakır, CHP Kurultay’ına ilişkin iddialar ortaya attı. O iddialar ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki soruşturmayı doğurdu.

‘CHP’DEKİ KAVGA NEDENİYLE YENİ AÇILMIŞ GİBİ DAVRANIYORLAR’

Dün Türkiye’nin konuştuğu soruşturmaya ilişkin Adalet Bakanlığı kaynakları Gerçek Gündem’e konuştu. Kaynaklar, “Bu dosya yeni açılan bir soruşturma değil. CHP içerisindeki kavga nedeniyle bu soruşturma yeni açılmış gibi davranıyorlar. Uzun süre önce açılan bir soruşturma” ifadelerini kullandı.

‘YENİ İSİMLERİN İFADESİNE BAŞVURULABİLİR’

Kurultay’daki iddialara ilişkin Başsavcılığa başvuran çok sayıda kişi olduğunu öne süren Adalet Bakanlığı kaynakları, “Bu isimler dışında da Başsavcılığın ifadesine başvuracağı kişiler olacaktır” diye belirttiler.

‘İFADE VEREN VEKİL YOK’

Soruşturma çerçevesinde eski ya da yeni CHP milletvekillerinin dosyaya giren bir ifadelerinin olduğu yönündeki iddialara da yanıt veren Adalet Bakanlığı kaynakları, “Soruşturma çerçevesinde beyanda bulunan eski ya da yeni milletvekili bulunmamakta. Ancak bazı milletvekilleri şaibeli kurultay sürecine ilişkin ifade vermek için delege gönderebileceklerini Başsavcılığa bildirmişler” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi