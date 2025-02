Cumhurbaşkanı'ndan Kartalkaya Faciasına İlişkin Net Mesaj: 'Hesap Sorulacak, Çürükler Ayıklanacak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından konuştu.

Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Muhalefetin bizi çekmeye çalıştığı sahte, sakat ve faydasız gündemlerin hiçbirine takılmıyor, hiçbirini zerre umursamıyoruz. Hayat nehrinde bulanmadan, donmadan akarken iki günü birbirine eşit olanın ziyanda olduğu gerçeğinden hareketle her günümüzü milletimize hizmet yolunda değerlendirmeye çalışıyoruz. Sorumluluğumuzun büyük, yükümüzün ağır olduğu bir gerçektir. Keza 22 yıldır milletimizin güvenine, teveccühüne mazhar olmanın bize ağır bir emanet yüklediğinin de bilincindeyiz. Hamdolsun bu güne kadar bu emanete halel getirmedik, milletimizi mahcup etmedik, mahcup olmadık. İnşallah bundan sonra da milletin emanetine leke sürdürmeyecek, milli iradeye kesinlikle gölge düşürmeyecek, Türkiye'yi her alanda büyütmeye devam edeceğiz."

BOLU'DAKİ YANGIN FACİASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin şunları söyledi:

"Facianın üzerinden geçen 2 haftaya rağmen acımız da öfkemiz de halen çok büyük. Tek bir kişiyi dahi atlamadan sorumluların hepsinin yargıya hesap vermesi ve adaletin tecellisi için gereken neyse yapıyoruz ve yapacağız. Meclisimizde kurulması kararlaştırılan araştırma komisyonu da bu sürece katkı verecek, bir daha benzer felaketlerin yaşanmaması için alınması icap eden tedbirleri, mevzuat düzenlemelerini ve diğer hususları belirleyecektir. Yangından hemen sonra görevlendirmesi yapılan başmüfettişlerimiz raporlarını tamamlıyorlar. Bu raporlar soruşturmayı yürüten başsavcılığımızda da paylaşılmaktadır.

'İHMALİ OLAN KİM VARSA HESAP SORULACAK'

Şunu tekrar açık açık belirtmek durumundayım; bir gecelik hasılatını masraf olur diyerek yangın tedbirlerine harcamayan aç gözlüler başta olmak üzere hatası, kusuru, ihmali veya yanlışı olan kim varsa hepsinden tek tek hesap sorulacak. Kaybettiğimiz canlarla canımız yandı, yüreğimiz yandı. İhmali olanların da adalet önünde canının yanacağından kimsenin şüphesi olmasın. Turizm sektörümüzün de tamahkarlıkla mücadelede artık elini değil, tüm vücudunu taşın altına koyması gerekiyor. Her yıl daha çok turist ağırlayıp daha fazla para kazanırken güvenliğe ve hizmete daha az yatırım yapamazsınız.

'ÇÜRÜKLER AYIKLANACAK'

Zihniyet değişikliğine gitmemiz şart, insan hayatına ve onuruna gerekli değeri vermeyen bir anlayışın bilhassa turizm sektöründe asla başarı şansı yoktur. Sektörün sağlıklı büyüyebilmesi için çürükleri ayıklaması tercihten öte zaruret halini almıştır. Hepimizin yüreğini dağlayan Bolu Kartalkaya faciasından turizmcilerimizin de gereken dersi çıkaracaklarına inanıyorum."

'SAĞLIK SİSTEMİNİ GÜNCELLİYOR, EKSİKLERİNİ GİDERİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarına şöyle devam etti:

"Sağlık, iktidarlarımızın son 22 yılda en büyük yatırımları yaptığı alanların başında geliyor. Bizden önce imtiyazlı bir kesim dışında halkımızın çoğu için nitelikli sağlık hizmeti almak ciddi bir problemdi. Çözüm değil, sorun üreten; derman değil dert üreten bu sistemi son 22 yılda attığımız adımlarla eski Türkiye’nin kötü bir hatırası olarak geride bıraktık. Bunun yerine ulaşılabilirlik ve hizmet standardı açısından dünyada örnek gösterilen bir sistemi milletimizin istifadesine sunduk. Sağlık altyapımızın kapasitesini özellikle Koronavirüs salgını döneminde 85 milyon olarak tecrübe ettik. Gelişmiş ülkelerin dahi altında ezildiği bir sağlık krizini biz hamdolsun başarıyla yönettik. Değişen şartlara ve ihtiyaçlara göre sağlık sistemini güncelliyor, eksiklerini gideriyoruz.

BİN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ DAHA AÇILACAK

Önceki ay geliştiren ve üreten sağlık modeliyle Sağlıklı Türkiye Yüzyılı programımızı duyurduk. Koruyan sağlık modelimizde vatandaşlarımızın sağlık hizmetine eriştiği ilk kapı aile hekimlerimiz olacak. Böylece vatandaşlarımız doğru yerde doğru zamanda etkin tedaviye ulaşacak, hastanelerimizdeki yoğunluk da azalacak. Doktorlarımızın her bir vatandaşımıza daha fazla vakit ayırabilmesi için de yeni uygulamaları devreye alıyoruz. Aile hekimlerimizi hastane randevu sistemine entegre ediyoruz. Hastanelerimizde aile hekimlerimiz için randevu kontenjanları ayırdık. 2025 yılında ilave bin aile sağlığı merkezimi daha açarak koruyucu sağlık altyapımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz. Kronik hastalığa sahip vatandaşlarımızın raporlu ilaçlarını yazdırmak için hastanelere gitme zorunluluğunu kaldırdık. Artık bu ilaçları aile hekimleri yazabilecek. Yine geçtiğimiz hafta sağlık hizmetlerimizin kalitesini daha da yükseltecek ve istismarların önüne geçecek bir adım daha atıldı. Sağlık Bakanlığımız tarafından özel hastaneler yönetmeliğinde bazı önemli değişikliklere gidildi. Yapılan değişiklik ile gerek hizmet standartları gerek ücret politikaları gerekse denetim konusunda özel hastanelerimizde artık farklı bir çalışma kültürünün yerleşeceğine inanıyorum.

6 ŞUBAT DEPREMLERİ

6 Şubat 2025... 53 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz asrın felaketinin ikinci yıldönümünü geride bırakacağız. İlk günden beri her kabine toplantımızda deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Başkalarının gündemi ne olursa olsun, depremzedelerimizin durumu ve ihtiyaçları her zaman bizim gündemimizin ilk sırasında yer aldı. Yapılan çalışmaları bizzat takip ettik. Engellerin aşılması için ne yapılması gerekiyorsa yaptık. Her fırsatta deprem bölgesini ziyaret ederek depremzede kardeşlerimiz de kucaklaştık, dertleştik.

'SEÇİM DÖNEMİNDE BEDAVA EV VADEDENLER...'

'Hükümet bu enkazın altında kalır' ifadesiyle nasıl bir ruh halinde olduklarını gösteren kifayetsiz muhterislere cevabımızı daha çok konut ve iş yeri teslim ederek verdik. İnşallah perşembe günü Adıyaman’ın misafiri olacağız. İki yılda neler yaptığımızı milletimizle ve Adıyaman halkıyla paylaşacağız. Yaralar tamamen sarılmadan hak sahibi kardeşlerimiz ev ve işyerlerine kavuşmadan bize durmak dinlenmek yok. İki yıldır ortalıkta görünmeyenler elbette bizim gayretimizi ve mücadelemizi anlayamazlar. Sırf sandıktan istediği sonuç çıkmadı diye depremzede kardeşlerimize hakaret edenler bizim samimiyetimizi idrak edemez. Seçim döneminde bedava ev vadedip, iki yıldır ortalıkta görünmeyenler elbette bizim gayretimizi ve mücadelemizi anlayamazlar. Hep söylediğim gibi siyasi tercihi ne olursa olsun depremzedelerimizi, deprem turistlerinin insafına bırakmayacağız.

Son birkaç gündür Ege’nin Yunanistan tarafındaki sarsıntılar hem yaptığımız çalışmaların değerini hem de depreme hazırlığın ülkemiz için bir beka meselesi olduğunu hatırlatmaktadır. Yerel yöneticilerin de artık bu konuya hak ettiği önemi vermesi, siyasi ikbal peşinde koşmak yerine kentsel dönüşüm projeleri ile yönettikleri şehirleri depreme hazırlaması gerektiğini ifade etmek istiyorum.

HAYVANCILIĞA KREDİ DESTEĞİ

Tarımda üretimin artması ve kırsalda kalkınmanın sağlanması için çalışmalarımızı çok yönlü bir şekilde sürdürüyoruz. Hayvancılığa destek projesi ile hayvancılık yapan aile işletmelerimizi güçlendirmeyi gençlerimizin ve kadınlarımıza tarım sektöründe daha fazla yer almalarını amaçlıyoruz. İlk kez hayvancılık yapacak genç ve kadınlar bu projeden istifade edebilecek. Proje kapsamında Tigem işletmelerimizdeki gebe büyükbaş hayvanları uygun maliyetlerde üreticilerimize vereceğiz. Ziraat Bankası’ndan iki yıla kadar ödemesiz üç veya beş yıl geri ödemeli kredi kullanabilecek. Üreticilerimizin bir yıl boyunca aylık asgari ücret tutarı kadar yani toplamda 270 bin liralık bakım ve besleme giderini biz karşılayacağız."

Kaynak: Haber Merkezi