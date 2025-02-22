Kapanan 27 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı

Ülke genelinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. 3 gündür şiddetini arttıran kar yağışı, onlarca köye ulaşımı kesti.

İl özel idare ekipleri ve kara yolları ekipleri ilçe genelinde gece gündüz karla mücadeleye devam ediyor. İlçe genelindeki kapanan bütün köy yolları ekiplerin özverili çalışmaları neticesinde açıldı. 27 köy yolunun tamamı ulaşıma açılırken, kara yolları ekipleri ise riskli noktalarda tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

İlçenin yüksek kesimlerinde ise kar kalınlığı 2 metreye kadar ulaştı.

Kaynak: İHA