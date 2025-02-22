Kapanan 27 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı. Ekiplerin çalışmaları neticesinde kapanan 27 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Kapanan 27 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı

Ülke genelinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. 3 gündür şiddetini arttıran kar yağışı, onlarca köye ulaşımı kesti.

Kapanan 27 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı - Resim : 1

İl özel idare ekipleri ve kara yolları ekipleri ilçe genelinde gece gündüz karla mücadeleye devam ediyor. İlçe genelindeki kapanan bütün köy yolları ekiplerin özverili çalışmaları neticesinde açıldı. 27 köy yolunun tamamı ulaşıma açılırken, kara yolları ekipleri ise riskli noktalarda tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Kapanan 27 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı - Resim : 2

İlçenin yüksek kesimlerinde ise kar kalınlığı 2 metreye kadar ulaştı.

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Kaynak: İHA

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