Ali Yerlikaya Duyurdu, O İhlale Yüz Binlerce İşlem

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yıl başından bu 20 Şubat 2025 tarihine dek yapılan trafik denetimlerine dair verileri paylaştı.

Yerlikaya, bu tarihte trafik ekipleri tarafından hız ihlali ile ilgili toplam 848 bin 766 adet işlem gerçekleştirildiğini belirtirken, yine aynı tarih aralığında EDS aracılığı ile 777 bin 256 adet işlemin yapıldığını ifade etti.

Yerlikaya ayrıca 2023 yılında ülke genelinde hız kaynaklı günlük ortalama 10 kişinin hayatını kaybettiğini de belirtti.

Yerlikaya hız ihlalleri ile ilgili, ”Hız ihlalleri nedeniyle can kaybının önlenmesine yönelik denetim ve işlem uygulamalarımızın yanında yasal mevzuat ile ilgili çalışmalarımız da tamamlanmak üzere.

Araç kullanırken hız sınırlarını aşmak, sadece birkaç dakika erken varmak için hem kendi hayatınızı hem de başkalarının hayatını tehlikeye atmak demektir; unutmayalım, hız kazandırmaz, hayatımızdan çalar! Önceliğimiz hız değil, güvenlik olsun” ifadeleriyle vatandaşları hız ihlali yapmama konusunda uyardı.

SON BİR HAFTADA 623 BİN 235 İŞLEM

Yerlikaya emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından 13-20 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılan denetimlere dair verileri de paylaştı.

Bu tarihler arasında 3 milyon 17 bin 445 aracın denetlendiğini belirten Yerlikaya, mevzuata aykırı şekilde çakar kullanan 50 sürücüye işlem yapıldığını ifade etti.

Yerlikaya, hız ihlali nedeniyle 204 bin 373, muayene eksiği bulunan 22 bin 652, emniyet kemeri ihlali yapan 39 bin 62, ehliyetsiz araç kullanan 12 bin 449 ve zorunlu sigorta yaptırmayan 6 bin 434 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 623 bin 235 araca/sürücüye işlem yapıldığını da duyurdu.

Yerlikaya, “Lütfen, trafik kurallarına uyalım!” mesajıyla paylaşımını sonlandırdı.

1 Ocak-20 Şubat 2025 tarihleri arasında Trafik Ekiplerimizce; HIZ ihlali ile ilgili toplam:

➡️ 848 bin 766 adet işlem yapıldı.❗



Ayrıca Elektronik Denetleme Sistemlerinden (EDS) toplam:

➡️ 777 bin 256 adet işlem yapıldı.



⛔ 2023 yılında ülkemizde hız kaynaklı kazalarda günlük… pic.twitter.com/4ji6siQEZU — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 22, 2025

Kaynak: Haber Merkezi