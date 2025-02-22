Anderlecht'ten Fenerbahçe Maçı Sonrası Karar: Men Edecekler

UEFA Avrupa Ligi’nde Belçika ekibi Anderlecht’in temsilcimiz Fenerbahçe’yle oynadığı son 16 play-off turu rövanş karşılaşmasında yaşanan tribün olaylarının ardından açıklama geldi. Anderlecht’ten yapılan açıklamada maçın durmasına neden olan olaylara karışan kişilerin tespit edileceği bildirildi.

Belçika temsilcisi, konuya ilişkin yayımladığı açıklamada, olaylara karışan taraftarların en güçlü şekilde kınandığı kaydedildi.

Söz konusu tribünün Pazar günü oynanacak olan Union maçında kapatılacağı bildirilirken, "Kulüp, olaya karışan kişilerin gelecek müsabakalara katılmasını yasaklamak için gerekli tedbirleri alacaktır. Olaya karışan tüm kişiler polisle iş birliği içinde tespit edilecek ve stadyumdan men edilecektir” denildi.

Kaynak: Haber Merkezi